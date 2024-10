Jenna Lee, la influencer que no para de ganar seguidores, volvió a encender las redes sociales con una de sus publicaciones más atrevidas hasta el momento. Con más de 2.2 millones de seguidores en Instagram, Jenna se consolidó como una figura destacada en el mundo digital, conocida por compartir imágenes y videos que desafían los límites de la censura.

Jenna Lee dejó a la vista su colaless, se abrió la camisa y posó en corpiño de encaje.

Esta vez, lo hizo de nuevo al subir un video donde, desde el campo, lució un corset ajustado y no tuvo miedo de desatarlo frente a la cámara.

La influencer no es ajena a las publicaciones arriesgadas. La influencer hizo de su estilo sexy y desinhibido una de las claves de su éxito en Instagram. No es raro verla compartir imágenes en las que posa con lencería, bikinis o looks audaces que dejan poco a la imaginación, pero siempre con una estética cuidada y elegante.

Jenna Lee, la mejor amiga de Mia Khalifa, posó en corset blanco y lencería con arneses rojos.

Jenna Lee y un arriesgado video en el campo que la dejó al borde de la censura en Instagram

Jenna Lee se arriesgó por un corset en cuestión era de color amarillo viejo, con un estampado de flores delicadas, y llamaba la atención por su diseño detallado. La prenda tenía dos mini moños en las tiras de color chocolate, los cuales combinaban perfectamente con la tanga que completaba el look.

Lo más impactante del video fue cuando, mientras miraba sensualmente a la cámara, Jenna comenzó a desatarse el corset, jugando al límite sin llegar a mostrar de más, pero elevando la temperatura en sus redes sociales.

Jenna Lee posó para la cámara con poca ropa.

En su último video, que ya suma miles de likes y cientos de comentarios, Jenna escribió: “Un like y vuelvo a grabar mi hermoso país contenido”. Esta frase, junto con su actuación en cámara, desató una ola de elogios por parte de sus seguidores, quienes no tardaron en expresar su admiración: “Super hermosa”, “Bellísima”, “Hermosa”.