Una vez más Jenn Muriel supo robar miles de suspiros en sus redes sociales con su más reciente publicación que cautivó a todos sus admiradores. La conocida modelo colombiana reúne una comunidad de 4.3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

En las últimas horas, la influencer causó conmoción con su serie de fotos en las que posó en ropa interior deportiva y dejó ver sus mejores ángulos desde distintos perfiles. Además lució unos jeans caídos para dejar ver su conjunto de lencería de Calvin Kleen.

Recibió miles de "me gusta" Foto: Instagram/ JennMuriel

Además hizo énfasis en la frase que tiene tatuada a la altura de sus caderas: “We can always begin again” (Siempre podemos empezar de nuevo), reza su diseño y misma expresión eligió para titular su publicación que alcanzó más de 280 mil corazones rojos en pocas horas. “Que me trague la tierra y me escupa allá”, “Hermosura de mujer”, “Tienes unos ojos muy lindos” y “Demasiado perfecta”, fueron algunos de los mensajes que recibió de sus fans.

Resaltó el tatuaje de sus caderas Foto: Instagram/ JennMuriel

En una relación con Yeferson Cossio, la feliz pareja se encuentra de viaje por Barcelona, España, donde disfrutan de días de relax en un hotel de lujo. Jenn fue protagonista de algunas de las pesadas bromas que le gusta realizar a su novio, y por las que también son populares en las redes. Hace unos días, el influencer regaló a una mujer desconocida varias prendas y accesorios de Jenn, aunque el hecho la enfureció, Cossio logró contentarla al decirle que le compraría ropa nueva.

La modelo también es popular en la red de TikTok donde sube divertidos doblajes, challenge y sensuales bailes. Tiene 26 años y también suele subir contenido para adultos en la plataforma OnlyFans a la que se accede solo a través de una suscripción paga.