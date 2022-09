Nati Jota tiene más de 2.3 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram y se convirtió en una de las referentes de las redes sociales. Su fama llegó tras su participación como panelista de ESPN Redes y desde ahí su carrera fue creciendo de forma exponencial.

Hoy en día forma parte de uno de los proyectos más exitosos del momento. En plena pandemia Nico Occhiato decidió comenzar con Luzu TV, su propia productora de contenidos que hoy en día tiene varios programas radiales en streaming que la está rompiendo entre los jóvenes.

Nati Jota desde Ámsterdam. Foto: Instagram @natijota

Nati es una de las integrantes de Nadie dice nada, el programa en el que participan Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde, y que logró picos de audiencia de más de 120 mil espectadores en vivo. Sin dudas, el equipo y Nati están viviendo un gran momento a nivel personal y, sobre todo, profesional.

El equipo de "Nadie dice nada". Foto: EMANUEL COMBIN

El look de Nati Jota que conquistó a sus seguidores

Desde el ascensor, Nati Jota posó con un look muy a la moda y se llevó todos los likes. La influencer lució un jean oversize color azul y lo combinó con un chaleco en el mismo color. Además, complementó con top negro con frunces en el centro y unas tiras que se ató en el abdomen.

Jean, chaleco y top negro con frunces: Nati Jota posó desde el ascensor y conquistó a sus fanáticos. Foto: Instagram

A la foto la acompañó con muchos emojis de color celeste para combinar con su look y en pocas horas la publicación acumula más de 33 mil Me Gusta y cientos de comentarios que la elogiaban a la joven de 28 años. “Que bien te queda ese color”, “Enamorado me tiene”, “Que hermosa”, “Reina”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus fanáticos.