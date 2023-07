Ivana Nadal sacó la lengua y mostró su tanga en dos fotos extremas: “Que lo disfrutes”

Ivana Nadal, con 32 años, construyó una carrera de más de 10 años en la televisión argentina. El primer programa en 2011, Golf turismo de lujo, y en 2014, consiguió su salto a la fama con Escapa Perfecto. Pero en 2022, decidió comenzar de nuevo, se mudó a México y realiza una vida de influencer y creadora de contenido erótico.

Sin dudas, es una influencer con todas las letras y a pesar de sus comentarios y pensamientos controversiales, construyó un público fiel que likea y comenta todas sus publicaciones. Actualmente, posee 2.7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Allí postea sobre su vida diaria, sus lujos y vivencias en Tulum, México, y sus looks más osados y trendy.

La nueva vida de Ivana Nadal en México Foto: instagram/ivinadal

En esta oportunidad, Ivana aprovechó el día del amigo para promocionar su contenido erótico, teniendo en cuenta que ella vende este en la plataforma, Celebrities Playboy, y ya posee dos temporadas.

En primer lugar, subió una foto luciendo un vestido blanco repleto de flores rosas, en la cual se apoyó contra la pared, se inclinó para mostrar su tanga blanca y sacó la lengua. Además, dijo: “feliz día, mi amor” y dejó el link de sus videos eróticos. Completó el look con el flequillo suelto y dos trenzas largas, botas texanas blancas y un maquillaje marcado con labios rosas.

Ivana Nadal sacó la lengua y mostró su tanga Foto: Instagram

Y en segundo lugar, publicó otra foto de una producción de fotos. En este caso, lució un top negro y underboob, con una minifalda verde militar. Ivana levantó una pierna, la apoyó sobre el sillón y mostró todos sus glúteos y la tanga negra que llevaba puesta. Además, sacó la lengua y escribió: “que lo disfrutes” junto al link de su contenido erótico.

Ivana Nadal sacó la lengua y mostró su tanga Foto: Instagram

Ivana Nadal habló de su vida en el caribe

Ivana Nadal vive en Tulum, México, hace más de ocho meses y recientemente contó sobre ello vía Instagram. La modelo escribió: “amo vivir en el caribe. Amo mi vida y la persona que voy construyendo día a día. Amo mi cuerpo que me permite experimentar, sentir, vivir. Amo tener la valentía de ser, más allá de cualquier opinión externa. Me elijo por sobre todo, me acompaño, me comprendo, me perdono, me escucho, me amo. Tanto como a cada uno de los seres que habitan este presente conmigo. Porque me veo en ellos, porque me siento en ellos, porque sé que estamos unidos por la fuerza del amor”.