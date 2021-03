Ivana Nadal lo hizo de nuevo. Mientras disfruta de sus días de relax en Manzanillo, un rincón paradisíaco de Costa Rica, no para de sorprender a sus seguidores con fotos imperdibles.

La conductora posó de espaldas y en bikini desde la selva, y le sumó un divertido mensaje al posteo: “Cuando nadie me ve, no me limita la piel”. Un guiño al hit del cantante español Alejandro Sanz.

Ivana Nadal sorprende a sus seguidores en la selva. (Instagram: @ivinadal)

Ivana Nadal sabe que con cada uno de sus posts cosecha miles y miles de likes. Y el último no fue la excepción.

La conductora sigue sumando seguidores y ya pasó los 2,7 millones de usuarios.

Costa Rica sin dudas es uno de sus lugares favoritos en el mundo. Por eso posa con el Mar Caribe de fondo y esa envidiable arena que solo se consigue en esas latitudes.

Este es otro de sus posteos exitosos de los últimos días:

Ivana Nadal (Foto: Instagram)

Como si no alcanzara con el agua del mar, Ivana también disfruta de lujosos hoteles con pileta en la playa.

Esta foto se la sacó hace unos días es Isla Mujeres, otro lugar paradisíaco pero esta vez de Mexico: