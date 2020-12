La muerte de Diego Maradona caló hondo en la sociedad argentina. Distintas muestras de cariño y afecto se vivieron desde aquel 25 de noviembre en donde se conoció la fatídica noticia. Pero el entorno de Diego parece no tener paz, sobre todo sus primeras hijas, fruto del matrimonio con Claudia Villafañe.

En medio de la investigación por la muerte de su padre, Gianinna Maradona realizó un fuerte descargo en sus redes sociales. Es que todavía se está realizando el análisis para determinar qué pasó con el exastro de la Selección Argentina.

En este contexto, la mamá de Benjamín escribió en su cuenta de Twitter: “Todos los hijos de puta esperando que la autopsia de mi papá tenga droga, marihuana y alcohol. No soy doctora y lo veía muy hinchado. La voz robótica. No era su voz. Estaba pasando y yo era la LOCA DESQUICIADA”.

La reacción de Gianinna llega en un momento bastante particular. Es que la hija de Diego decidió cerrar su cuenta de Instagram y viene evitando las redes sociales. “Cerré Instagram porque las fotos de los árboles de Navidad me deprimen”, escribió Gianinna, sincera. Y agregó, sin vueltas: “Mi hijo no está en Argentina así que ni siquiera tengo que caretear. Estoy en otro mood, just that”, comunicó.

También en Twitter escribió: “Voy por esa!”, ante la respuesta de una seguidora a su tuit: “Si existiera me tomaría una pastilla que me despierte el 2 de enero”.

Además se despachó contra algunos medios de comunicación que decían que ella se encontraba en una casa en la localidad de Brandsen, en la provincia de Buenos Aires. “Amo que dicen que estoy en campos de Roca y estoy en mi casa. Periodismo serio!”, escribió la hija de Claudia.

Comienzan a peritar las computadoras y tablets secuestradas a Luque y Cosachov

Seis computadoras y tablets que fueron secuestradas a los dos médicos que son investigados por la muerte de Diego Armando Maradona fueron peritadas este martes en La Plata por los fiscales, informaron fuentes judiciales.

Tal como sucedió con los cuatro teléfonos celulares que el viernes pasado comenzaron a ser analizados, la idea es poder extraer toda la información contenida en las PC y tablets secuestradas en los allanamientos en los domicilios y consultorios del médico Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

El viernes pasado, otras dos querellas se sumaron al expediente, por un lado, Dalma y Gianinna Maradona, las hijas que el “10″ tuvo con Claudia Villafañe, quienes están patrocinadas por el abogado Federico Guntin, y por el otro, una de las hermanas del exfutbolista, Rita Mabel “Kity” Maradona, quien está representada por el abogado Yamil Castro Bianchi, socio de Matías Morla, quien era el actual apoderado del excapitán de la selección campeona del mundo en México 86.