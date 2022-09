Florencia Peña se animó a un minivestido cut out naranja y deslumbró a sus seguidores: “Muy jugosa”

Florencia Peña deslumbra desde las redes con diversos looks que van desde “casi mostrar de más” hasta sensuales prendas que invocan a la imaginación de sus numerosos seguidores.

Florencia Peña Foto: Instagram/@flor_d_

La conductora de la “LPA”, en América, esta vez se la jugó por un minivestido bien ceñido al cuerpo, de un color naranja estridente y de estilo cut out en el centro, provocando un escote que se llevó todas las miradas.

Florencia Peña.

“Esta naranja es… MUUUUY jugosa!”, escrbió la actriz. Y completó: “Mejor la seguimos en DivasPlay”, invitando a los usuarios a la plataforma de contenido para adultos de la que participa.

Qué dijo Florencia Peña luego de recuperar su cuenta

“Me caí, pero me levanté. Un tropezón no es caída. ¡Recuperé mi cuenta!”, celebró en un video grabado desde Salta junto a su futuro marido Ramiro Ponce de León.

Flor Peña, muy jugada.

En ese sentido, explicó: “Finalmente, logré hablar con alguien de Instagram Argentina, a su vez me estaban ayudando desde Europa. Y gracias a que pudimos hablar se dieron cuenta de que se habían equivocado con algunas cosas, entonces revieron la decisión y me la devolvieron”.

Florencia Peña se llevó todos los likes.

“Yo sabía que tenía razón porque no había hecho nada malo”, sentenció. La cuenta se había visto afectada después de dos publicaciones que rozaron la censura y tras varios intentos, el perfil fue dado de baja.