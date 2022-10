Floppy Tesouro, lista para el verano: posó en microbikini y le llovieron los corazones rojos

Cuando cada vez falta menos para la llegada del verano, Floppy Tesouro ya está lista. Anticipada a los días de calor, la modeo posó en micrbikini y se llevó todas las miradas en las redes sociales.

Con una comunidad de más de 1.4 millones de seguidores en Instagram, la empresaria presentó su cápsula de trajes de baño y enamoró a los usuarios. En las fotos se la puede ver aborde de la pileta con un conjunto negro con detalles en tachas y en la descripción manifestó: “Cooming soon” (Proximamente).

Revolucionó las redes Foto: instagram/Floppytesouro

En menos de un día cosechó cerca de 20 mil “me gusta” y todo tipo de comentarios como: “Sos una mujer muy hermosa”, “No podés ser más diosa Floppy”, “Cada día más hermosa” y “Para mi sos la uno”.

El terrible accidente de Floppy Tesouro: terminó en silla de ruedas

Días atrás, Floppy Tesouro sorprendió a todos en las redes al aparecer en silla de ruedas y preocupó a todos. Lo cierto es que sufrió un accidente mientras participaba de The Challenge, el próximo reality show de Telefe con conducción de Marley.

Según contó en Intrusos, sufrió “fractura de ambos calcáneos”, esto es un hueso del talón. Todo ocurrió mientras “estaba haciendo deportes extremos”, contó, por lo que terminó con dos botas ortopédicas.

Lista para el verano Foto: instagram/Floppytesouro

“No puedo creer esto que me pasó. Me fracturé ambos pies hace unos 15 días. Es algo súper doloroso y es muy difícil, porque no podés pisar, no podés manejar tu propio cuerpo”, lamentó adolorida.

Y recordó cómo ocurrió el accidente: “Estaba haciendo deportes extremos, pero no fue en altura. Creo que fue con el correr de los diferentes desafíos. Yo entreno un montón, todos los días de mi vida, pero quizás ahora utilicé mal la fuerza. A veces estas cosas pasan y esto es reposo y paciencia”.