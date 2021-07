La bailarina Floppy Tesouro está feliz y lo muestra. Luego de haber pasado varias idas y vueltas con su expareja y papá de su hija, la vedette le dio otra oportunidad al amor y lo disfruta nada menos que de viaje.

//Mirá también: Floppy Tesouro posó con malla enteriza frente al mar

Floppy Tesouro (Foto: Instagram) Instagram | Instagram

Así, se encuentra disfrutando de unas lujosas vacaciones en Ibiza, desde donde viene compartiendo imágenes en sus redes sociales que, sin dudas, son envidiables.

Recientemente, posteó una foto en la que se la ve flotando en el agua, como en un estado de profundo relax y libertad. “Energía del mar”, escribió. En la postal, se la descubre usando una microbikini de fondo blanco y un estampado cuadrille de delicados colores.

Floppy Tesouro (Foto: Instagram) Foto: Instagram @/floppytesouro

Entre los comentarios, se destaca el de Moria, que en un lenguaje muy particular, le expresó su alegría por verla tan bien. “¿Amora, sería mucho pedir que dejes de humillar?”, comentó La One. Y siguió: “Qué bien te hace el amor, Miami, y Little Mo”, como le dice a la pequeña hija de la bailarina.

Floppy Tesouro (Foto: Instagram) Instagram

//Mirá también: Floppy Tesouro posó con trikini negra y musculosa mojada

Aunque muchos piensen que la diva se equivocó de destino, al poner “Miami”, se refería a Ezequiel Pereyra, el nuevo amor de Floppy, quien reside en esa ciudad, y en Buenos Aires es dueño del famoso Presidente Bar. Si bien están juntos desde hace un tiempo, las imágenes públicas de ambos son recientes.