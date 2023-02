Floppy Tesouro desde Miami con una microbikini al borde de la censura y buena compañía.

Floppy Tesouro disfruta de las playas de Miami y no se priva de nada. La buena vida está hecha para ella que no pierde ni una oportunidad de compartir sus andanzas. Pero no estaba sola sino muy bien acompañada.

La artista musical volvió a hacer gala de su físico perfecto con una microbikini negra que dejó poco por descubrir. Realizó una sesión de fotos en una yate y sus fanas le devolvieron miles de likes.

Floppy Tesouro maravilló con su espectacular físico

La microbikini que eligió Floppy Tesouro es negra y tiene el clásico diseño de triángulos. Sin embargo, llama la atención la forma en la que destaca las curvas de la artista que, hace unos días, fue víctima de inseguridad cuando paseaba con su hija por un shopping de Miami.

Floppy Tesouro cierra el año de la mejor manera Foto: instagram/Floppytesouro

Con la certeza de que miles de sus seguidores se iban a detener en este posteo, Tesouro aprovechó para compartir una brevísima reflexión: “Vive, disfruta y deja que la vida te despeine”.

Floppy Tesouro en Miami con una microbikini negra al borde de la censura Foto: instagram.com/floppytesouro

Los comentarios elogian la silueta de la cantante que, hace apenas unas semanas estuvo en la mira tras recibir un “me gusta” de Mauro Icardi.

En sus historias, Floppy Tesouro dejó la prueba de que no navegó sola sino que estaba muy bien acompañada. La artista, que es una más entre los 18 competidores de The Challenge Argentina, el desafío que conduce Marley y emite Telefé, posó junto a Pampita, quien también llevó una microbikini negra.

Cómo se hizo famosa Floppy Tesouro

Nació en Lanús en abril de 1985, se dedicó al arte desde que era adolescentes, pero su fama creció exponencialmente luego de su paso por Gran Hermano.

Floppy Tesouro mostró su recuperación tras su gravísimo accidente

Hoy Floppy Tesouro es modelo, influencer y empresaria. Tiene una hija con su amor de toda la vida, Rodrigo Fernández Prieto.