Filosa, fabulosa y más picante, Flor Peña cautivó con un mono enterizo de estampado tropical y aberturas

Difícilmente podemos clasificar a Flor Peña en un solo rol. Y es que, aparte de darnos grandes papeles en la actuación y el teatro, junto con conocer su gran amor por la comedia. La famosa actriz es una pujante empresaria de moda con su marca F de Flor (@actitudfdeflor). Además de ser influencer y creadora de contenidos donde aborda todo tipo de temáticas sin ningún tabú.

Su faceta más actual como comunicadora nata es algo que viene marcando el pulso tanto en sus redes (@flor_de_p) y en diferentes programas en televisión. Su plasticidad para adaptarse, la facilidad para abrir cualquier tema sin perder el tacto como la espontaneidad, es lo que le vale una audiencia que la sigue a todas partes.

Flor Peña siempre sorprende con sus looks para presentar su programa. Foto: Instagram

“La Puta Ama” (#LPM) como la conocemos con su late show en AmericaTV, es donde más puede jugar y explotar ese rol sensual y pícaro. Algo que no viene por sí solo, Florencia es el combo completo; una expansión de sí que podemos apreciar y verla en sus audaces looks. Y así lo expresó anoche en sus redes: -“Volvimos… y más picante que nunca”-.

Flor Peña vuelve con su programa #LPM y dijo en sus redes: "Volvimos… y más picante que nunca" Foto: Instagram

Todo sobre el mono estampado de Flor Peña

Más filosa y picante, Flor anunció anoche la vuelta de LPM y abrió la escena vistiendo en un entallado mono enterizo escotado tipo halter en tono violeta y estampado vegetal, de la marca Casa de Muñecas (@casademunecasok). El modelo llamado “L*A*L*I”, al parecer por la actriz y cantante que había utilizado otra versión con guantes de lycra y estampado psicodélico, es posible adquirirlo por unos $28.000 pesos.

El estilismo no quedó solo en el mono, sino que resaltando su escultural figura bronceada y, totalmente, en composé, la conductora combinó lo osado look con unos aros color dorado y con textura nacarada de la colección de accesorios de @fahomaba. Y unas espectaculares sandalias de taco alto y delgado de milano_store_

Flor Peña en mono enterizo tipo halter de la marca Casa de Muñecas Foto: Instagram

El mono enterizo vino a salvarnos la vida durante 2020, dándonos la seguridad y libertad de sentir que no usamos nada abajo, que marcó la única tendencia que queríamos con el #YoMeQuedoEnCasa mientras vivimos la pandemia, la athleisure. Pero esta prenda no quedó en el olvido y Flor supo bien como aprovecharlo. Hoy vemos muchas famosas e influencers usándolos. Y es que, el mono not dead.