Evangelina Anderson es considerada una de las mujeres más hermosas de Argentina. Actualmente se encuentra viviendo en Europa, debido a que su esposo el ex jugador de futbol, Martín Demichelis, dirige el equipo Bayern de Múnich II.

Evangelina Anderson levantó la temperatura con fotos en bikini

En esa punta del globo el verano esta llegando y Evangelina lo sabe. La modelo tiene más de 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram con quienes comparte el minuto a minuto de su vida en Alemania y también sus paseos.

Evangelina Anderson se mostró de fiesta junto a la revista PlayBoy en su cuenta de Instagram Foto: Evangelina Anderson

“Si alguna vez no te dan la sonrisa esperada, sé generoso y da la tuya. Porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa, como aquel que no sabe sonreír a los demás”, le expresó a sus seguidores y compartió una foto donde se la ve dentro de un auto luciendo un croptop, un jean roto y una gorrita.

Evangelina Anderson posó desde su auto Foto: Evangelina Anderson

Más de 9 mil personas le dejaron un me gusta y cientos le comentaron: “Tal cual coincido además tenés una sonrisa muy hermosa buen finde”, “Bella, me alegraste el día con esa bella sonrisa. Eva te lo juro ,estaba triste y mirarte me diste paz”, “Hermosa mujer”.

Evangelina Anderson posó en bikini Foto: Instagram/@evangelinaanderson

Por qué fue internada Evangelina Anderson

Hace algunos días la Evangelina Anderson había preocupado mucho a sus seguidores tras compartir unas fotos internada. La actriz sufrió de una alergia muy fuerte y le realizaron una serie de tests para detectar que se lo había causado. “Me dio reacción mayormente a diferentes plantas y al polen. Pero los resultados me los dan más adelante, cuando estén los análisis”, aseguró.