Estilo cowboy: Emilia Mernes sorprendió con corset cuadrillé con escote y se llevó todos los suspiros.

Emilia Mernes es la artista joven más destacada del último tiempo, no para sumar éxitos con canciones propias, pero también con colaboraciones y de lo más diversas, que van desde Miranda a Callejero Fino.

Emilia Mernes se lució con Miranda! Foto: Instagram

Pero, además, se volvió una it girl, porque la cantante no se pierde un evento vinculado a las tendencias y es una de las más buscadas por las marcas más reconocidas. Por eso, cada uno de los looks de Emilia Mernes se vuelven viral muy rápidamente.

Emilia Mernes lució un look total white y dejó un enigmático Foto: Instagram

EL LOOK DE EMILIA MERNES PARA LOS BILLBOARD LATIN

Pero además de todos los atributos que la vinculan con el mundo de la moda, la cantante es una de las más premiadas en cuanta entrega reconocimientos surjan y también una de las más observadas. Así ocurrió en septiembre de 2022, cuando fue invitada a los Bilboard Latin.

Emilia Mernes no deja de sorprender con sus producciones de fotos.

Emilia Mernes fue una de las invitadas al pre-show de los Premios Billboard de la Música Latina y, a su vez, estuvo en el panel “Women on the Rise” que fue parte de la conferencia que se realizó en este marco.

Para la ocasión, Emilia Mernes sorprendió con un look ente hot y descontracturado. La cantante optó por una pollera de jean que acompañó de un caderín ancho, y un blazer grueso blanco con líneas en forma de cuadrado de color negra. Pero lo que más llamó la atención fue una remera tipo corset cuadrillé blanco y negro con un escote más que pronunciado.