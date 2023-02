Emilia Mernes impone tendencia desde Nueva York: mucho abrigo pero con “body a la vista”.

“I want to be a part of it New York, New York” cantaba Frank Sinatra para finales de los 70′s. Así, desde Times Square, Emilia Mernes se lanzó en Nueva York a marcar tendencias por las calles de la gran ciudad, catalogada con la mayor cantidad de looks jugados entre todas los rangos de edad. Por algo fue la protagonista de la famosa serie: Sex and the City, donde la moda hacía rodar gran parte del guion.

Mernes se encuentra en la famosa isla, ya que desde el pasado 10 de febrero se celebra un nuevo aniversario con la Semana de la Moda, y Emilia fue una invitada VIP a este magno evento donde ya desfilaron desde el clásico Marc Jacobs hasta el osado Rodarte.

Hace unos días la cantante entrerriana había posado en un look sastrero por tonos pasteles y mucho más sutiles bajo el cánon de la elegancia del evento. Esta vez, Emilia sacó su lado más pop y oscuro, en el cual cambió lo soft por lo rudo del negro, los formatos y las texturas que se imponen con el gorpcore desde el asfalto newyorkino.

Con una chaqueta estilo bomber en plumas ganso en su interior para mantener la temperatura ante el gélido invierno. Confeccionada sobre poliéster ligero en color negro y de corte recto con capucha junto a un bolso de piel en el mismo tono, el “napa Spectrum” ambos ítems de la marca Prada. Mernes se caminó entre las calles con diseños de alta gama, la primera valuada en $1390 y la segunda en $3210, ambas en dólares.

Sumó un gorro de lana con la insignia de la ciudad “NY”, un body de lycra enteriza en negro y unos pantalones oversize tipo cargo en corte a la cadera, donde jugó por el concepto del cut-out entre ambas prendas con el objetivo de mostrar piel entre todo la idea de los materiales más sintéticos.

