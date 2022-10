Es hija de una azafata de Guido Kaczka, está de novia de un reconocido conductor y triunfa en Instagram: quién es Brenda Dialoy

Brenda Dialoy es modelo, actriz y conductora, entre otros detalles de su vida privada, como ser la novia de Cris Vanadia, el conductor icónico de los 40 principales en la radio.

Brenda Dialoy en los Marín Fierro 2022 junto a Cris Vanadia Foto: instagram

Si bien es la hija de Amalia “Yuyito” González, vedette de los años 80, afirmó que no quiere seguir sus pasos y quiere ensamblar sus dos pasiones: la conducción y la actuación. De hecho, lo consiguió y hoy en día forma parte del elenco de “Cenicienc@” junto a su pareja.

Sus comienzos fueron de la mano de Guido Kaczka cuando la asignaron Azafata de “A todo o nada, especial perros”, en El Trece. Más allá de que pensó que no iba a formar parte del equipo y la convocaron, hoy en día vuelve a mirar el primer programa donde aparece y se critica debido a su exigencia.

Brenda Dialoy Foto: instagram

Entre otro de sus hobbies se encuentra ser influencer y más allá de recolectar más de 400 mil seguidores, la modelo es una gran creadora de contenidos en YouTube junto a su madre e incluso, sobre su vida personal.

En una entrevista exclusiva con Infobae Brenda reveló los tres consejos que le dio su madre al ingresar por primera vez a los medios masivos de comunicación.

Brenda Dialoy Foto: instagram

“Tal vez algo me hacía sentir mal y ella me dijo ‘no es nada contra vos, la gente hace lo que le sirve”, dijo la conductora. Mientras que el segundo consejo fue un reflejo de seguridad. “Me dijo que no me autocensure. Ella dice, ‘no sos menos que nadie, no tenés que decir que te ves mal, porque lo que uno piensa de uno, lo refleja, tenés que sentirte segura’.

Brenda Dialoy Foto: instagram

Por último, menciono: “No escuches las cosas malas que puede decir la gente. La tele es una vidriera y no siempre van a decir cosas buenas”.