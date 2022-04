Emilia Mernes se convirtió en una de las mujeres que más fuerte pisa en la escena argentina de la música urbana. Se creó una hermandad entre muchos artistas de este rubro, en el que ella se encuentra. Por eso, es normal que colaboren entre ellos. La cantante entrerriana brilló acompañando a FMK en su show en el Movistar Arena.

Emilia en el show de FMK Foto: Instagram/@emiliamernes

La cantante y FMK interpretan juntos dos canciones, “Pal Perreo” y “Esta Noche”, ambas del disco del artista necochense. Por eso, Emilia participó del gran show de su colega e hizo vibrar al público. Pero lo que también deslumbró a sus fans fue el outfit que utilizó sobre el escenario. Un estilo juvenil, pero rockeado y sensual.

Emilia brilló en el Movistar Arena Foto: Instagram/@emiliamernes

Emilia lució una minifalda negra con franjas escocesas y un cinturón de tachas por encima, una inspiración de la moda de los años 2000. Lo combinó con una camiseta blanca con un corazón negro con bordes rojos y unas mangas agujereadas con transparencia negra, muy moda trash. En los pies, la cantante llevó unas botas bucaneras.

Emilia Mernes Foto: Instagram/@emiliamernes

En cuanto al peinado, Emilia recurrió a sus típicas dos colitas para completar un look un poco estudiantil. Para el maquillaje no faltaron sus clásicos brillos debajo de los ojos, un delineado cat eye y un labial rojo fuego. En dos días, el posteo juntó más de 900 mil me gustas.

De Nogoyá al mundo

Emilia Mernes formó su carrera con mucho esfuerzo. Desde pequeña soñó con ser artista y se presentaba en castings de modelaje. Sin embargo ella quería ser cantante, por lo que decidió compartir su talento a través de Instagram. De esa forma la conoció Fer Vázquez, el cantante de la banda uruguaya Rombai.

La artista entrerriana logró entrar a la banda y ser la cantante, pero su paso duró poco tiempo. Emilia decidió salir y apostar por completo a su carrera como solista. Luego de mucho trabajo, firmó con Sony Music y sacó su primer sencillo, “Recalienta”.

Lució un look inspirado en trajes de carreras Foto: Gentileza Billboardar

Desde ese momento no paró de crecer. Ahora, llega a millones de reproducciones en Youtube y llegó a cantar en Las Vegas.