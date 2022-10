El look total black de Jimena Barón para “La Araña”, su nueva canción

Después de más de dos años de trabajo, Jimena Barón lanzó este viernes su nuevo tema “La Araña”. Rápidamente la canción sumó miles de reproducciones en las plataformas digitales y por la letra, los usuarios apuntaron contra Gianinna Maradona antigua amiga de la cantante.

Lo cierto es que JMena era muy cercana a la hija de Diego Maradona, quien luego comenzó una relación con su ex Daniel Osvaldo. “La Araña” habla de una trición por parte de una amiga, es por eso que muchos recordaron el distanciamiento entre la artista y la diseñadora de bijouterie.

Junto con el single, La Cobra presentó el videoclip oficial y en él se la puede ver con un jugado atuendo. Con un perfil muy marcado por la sensualidad, esta vez la intérprete sorprendió por su costado más sombrío: eligió un outfit total black que da una ilusión de oscuridad y tristeza.

Total black Foto: instagram/Jmena

En las imágenes se puede ver a Jimena Barón con un gran tapado de piel sintética con un conjunto de pantalón y top al cuerpo negros que combinó con guantes en el mismo tono. “Lo peor de la traición, es que nunca llega de parte de un enemigo. En cambio yo, te hice esta canción, amiga”, fue una de sus fulminantes frases con las que coronó su tema.

Qué dijo Jimena Barón de su nueva canción

A través de su perfil de Instagram, la también actriz manifestó su emoción tras el lanzamiento de “La Araña” y contó su experiencia en el estudio para tener listo el material. “¡Y volvimos!”, celebró.

Look sombrío Foto: instagram/Jmena

“Tengo este disco en el vientre hace más de 2 años. Se siente un gran alivio, una felicidad inmensa, mucha emoción y ¡finalmente libertad! Este es solamente el comienzo, uno de los tantos capítulos de un proyecto largo, profundo, íntimo, complejo, lleno de emociones, dolores, decepciones, alegrías, traiciones, tristezas, felicidad y esperanza”, siguió en su reflexión.

El domingo de entrecasa de Jimena Barón Foto: instagram/jmena

Y agregó: “Lleno de todo lo que tenía guardado en distintos lugares del alma y necesitaba sacar, cantar, ponerle música, explorar y compartir, siempre es un alivio compartirlo, adentro tarde o temprano hace mal. Yo me siento más “contante” que cantante, y eso es lo que me abraza y me cura. Encontré en el mundo de la composición, un poder inmenso de transformación”.

“La música me da la oportunidad de volver felices momentos que no lo fueron e inmortales alegrías que quiero eternas. Me invento finales, perdono, celebro, me río, bailo, y si del otro lado a alguien le sirve todo esto para algo parecido, gané de nuevo. Gracias por la compañía, ustedes hacen que yo esté de este lado laburando de lo que me apasiona, que es, después de mi hijo, mi mayor bendición, gracias de corazón. No me alcanzan las palabras”, cerró emotiva.