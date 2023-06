El impactante cambio de look de Anabel Sánchez, la modelo que quiere ser portada de Vogue

Anabel Sánchez está viviendo el sueño de su vida tras la viralización de su video-casting tras el concurso de Vogue. Hace algunas semanas, la reconocida revista estadounidense de moda había lanzado el Open Casting en donde mujeres alrededor del mundo debían presentar fotografías y un video desfilando, para mostrar su perfil.

La joven bonaerense fue una de las más nombradas y su historia rápidamente fue circulando en las diferentes redes sociales. Si bien el video lo compartió en su cuenta personal de TikTok, donde ya compartía algunos trabajos como modelo, comenzó a viralizarse en otras plataformas. Su éxito fue tan que firmó contrato con una importante agencia de modelaje y tomó clases con Valeria Mazza.

Anabel Sánchez en el mar. Foto: Instagram

Las fotos del cambio de look de Anabel Sánchez que causaron furor

La fama está escalando rápidamente para Anabel Sánchez, que ya tuvo sus primeros desfiles oficiales gracias a la agencia que la representa. Numerosas sesiones de fotos, tapas de revista, entrevistas y eventos ya llegaron a su vida. Sin embargo, los looks con los que desfiló días atrás sorprendieron a sus fanáticos.

No cabe duda de que todo lo que le está pasando puede ser un poco abrumante para Anabel, que no estaba acostumbrada a tanta exposición. “A veces, al terminar una producción, me embarga la inseguridad, lloro y me pregunto si me merezco todo lo que me está pasando”, confesó en una entrevista en diálogo con María Laura Santillán.

Anabel posó y sorprendió a sus fanáticos. Foto: Instagram

Uno de los looks con los que la rompió en la pasarela fue con un espectacular maquillaje en tonos tierra y negros con los labios color rosa palo. Mientras que lo más impactante fue su cabellera, que, a diferencia de lo que luce todos los días, era larga y con ondas playeras muy marcadas. El peinado estuvo a cargo de Mauro de Brito uno de los estilistas de famosas más reconocidos, como Flor Jazmín Peña, Juli Poggio y Cami Homs.

El impresionante cambio de look de la modelo. Foto: Instagram

El maquillaje fue obra de Vero Luna y combinó a la perfección con el peinado. “Te admiro bebé”, escribió Mauro. Anabel, por su parte, compartió la foto en sus historias de Instagram: “Otro sueño hecho realidad. Los admiro mucho. Gracias de verdad y vamos por más”, escribió.