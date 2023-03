El glamour de Cara Delevigne en la Alfombra Roja de los Oscar 2023

Por primera vez, la Alfombra Roja de los Premios Oscar cambió este año su color y viró al champagne dando final al tradicional rojo instalado desde 1961. Es así que Cara Delevigne aportó el tono que faltaba en la pasarela previa a la premiación con su llamativo vestido.

La llegada de la actriz británica no pasó desapercibida con su sofisticado y glamoroso outfit. Si bien no está nominada en ninguna categoría fue invitada para presentar uno de los espectáculos en vivo.

Los accesorios de Cara Delevigne en la alfombra roja de los Oscar 2023 Foto: Gentileza Getty Images

Para la ocasión especial, la host del documenta “Planeta Sexo” lució un diseño de Elie Saab en rojo oscuro, con escote asimétrico y lazo XL sobre el hombro derecho.

La modelo llevó en su look de cuerpo fruncido y falda con abertura unas sandalias de plataforma a tono y joyas de oro blanco y diamantes.

Cara Delevigne en la alfombra roja de los Oscar 2023 Foto: Gentileza Getty Images

A través de las redes sociales, los usuarios admiraron su vestimenta y expresaron: “Cara Delevigne regresando a sus buenos momentos de moda, gracias Elie Saab por esta belleza de vestido. Es falda voluminosa, hombro con estructura y un rostro de infarto”, “Perdón, pero no me puedo quedar sin decir lo mucho que me encantó el look de Cara Delevingne” y “Cara Delevigne luce espectacular, mi favorita”.

Mientras que a través de su perfil de Instagram la modelo compartió una breve historia de su antes y después en medio de la preparación de su look. En las imágenes se la puede ver sin maquillaje y con unos apliques debajo de los ojos hasta que aparece lista para la escena.