Silvina Escudero es una de las mujeres que participó del Bailando por un sueño más conocidas del país. En su cuenta de Instagram tiene 1,6 millones de seguidores con quienes comparte las fotos más atrevidas de sus outfits.

En esta ocasión la bailarina quiso recordar unas fotografías que se había sacado un par de años antes de que arranque la pandemía del Coronavirus. “Perdidas del carrete… Allá por 2018″, expresó en su cuenta junto a una serie de imágenes donde se la ve posando frente al mar de frente y de espaldas, luciendo una bikini con flecos blanca, un saco negro con dibujos hawaianos, unos lentes de sol negros y un rodete bien ajustado.

Sus admiradores no tardaron en reaccionar a la imagen de la modelo: “Te amo”, “Que divina que estas y que estabas Silvinita”, “Morocha hermosa”, “Un gran aplauso por tu belleza”, “Estas super diosa”, “No puedo creerlo”, “Que mujer”, “Pero que chabona tan dulce y bomba que sos”.

Que hace ahora Silvina Escudero

Luego de tantos años de exposición, Silvina Escudero decidió tomarse un respiro y alejarse de los móviles de televisión para dedicarse más a las redes sociales y a plataformas de contenido exclusivo como DivasPlay.

En una entrevista de la revista “¡Hola!” en la intimidad de su casa, la bailarina opinó sobre el tema: “Gané tranquilidad. Hoy, mi lema es que cada uno haga lo que quiera. Ya no contesto, ni explico más. Tengo muy en claro que los que te quieren, siempre van a pensar bien de vos y los que no, siempre van a pensar mal. El periodismo y el público tienen derecho a criticar. Pero mi vida no se basa en la mirada de los demás”,