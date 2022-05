Silvina Escudero se hizo conocida por su participación en el programa conducido por Marcelo Tinelli, Bailando por un Sueño. Tiene una larga trayectoria como bailarina, modelo y artista.

El look en camisa, mini short y bucaneras de Silvina Escudero. Foto: Silvina Escudero

Ella sabe usar muy bien las redes sociales, su cuenta de Instagram supera los 1,6 millones de seguidores. La modelo tiene una figura increíble, a la que cuida mucho haciendo deporte y con alimentación saludable. Desde chica que decidió dejar de comer carne.

Silvina Escudero enamoró con su jugada pose.

En esta ocasión, Silvina compartió un video con sus seguidores que dejó boquiabierto a más de uno y que subió la temperatura en las redes sociales. En el se la ve lavando de manera muy sensual un auto al ritmo de Go Fuck Yourself de Two Feet, mientras viste un short y un traje de baño.

“Uffffff no se dan una idea cómo se descontrolo todo con la espuma. Esto se sigue en mi página”, le contó a sus seguidores para promocionar el video completo. La publicación conquistó 11 mil me gustas y se ganó cientos de comentarios: “No podes más”, “Joder estas divina”, “Uf bombonazo”, “Que mujer con todas las letras”, “Derrochas belleza y sensualidad”.

Silvina Escudero al borde de la censura Foto: Instagram

Qué dijo Nico Riera sobre la foto intima que se filtró cuando salía con Silvina Escudero

Luego de 10 años de la ruptura, Nico Riera rompió el silencio y habló sobre una foto intima que se había viralizado mientras ellos salían y que el mismo había sacado.

Nico Riera y Silvina Escudero, exnovios siempre unidos por la filtración de una foto íntima. (Instagram nico__riera y @escuderosilvina)

El artista fue invitado al programa Podemos Hablar donde se le preguntó por la imagen: “Fue una situación muy fea, no se vio bien, sobre todo por la presión de los periodistas de chimentos que quieren la nota y no cuidan la intimidad del artista, porque creen que uno tiene que contar y mostrar todo. Y había mucha presión sobre el tema”

Silvina Escudero habló de la filtración de la foto íntima que le sacó Nico “Tacho” Riera

Consciente de los cambios que hubo en la sociedad en el ultimo tiempo agregó: “Hoy no lo pienso como algo bárbaro o bueno, siento que es la vida, que todo el mundo lo hace, es sexo, no me parece algo negativo. Traté de que sea lo menos doloroso para la otra persona y acompañar”