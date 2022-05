Noelia Marzol es una de las argentinas con más influencias y sus más de 2.2 millones de seguidores en Instagram así lo confirman y ella no pierde la oportunidad de compartir con sus seguidores cada momento que la hace sentir bien y feliz.

En esta oportunidad, aprovechó de su belleza y atlético cuerpo para presumir un body “cut out” negro que estrenó para una nueva edición de Sex, la obra teatral de la cual es protagonista.

Noelia Marzol desde México. Foto: Instagram/@noeliamarzoloj

“Un montón. Aunque para... nunca es un montón”, publicó la modelo y dejó con la boca abierta a sus fanáticos que no tardaron en reaccionar a la publicación.

"Me caía cual Instagram hoy y aterricé así de natural en la pile"

Además de los corazones rojos, la excompañera de Marley recibió halagos tales como “que hermosa”, “diosa mundial” o “una belleza espectacular”. Y sin dudas, no faltó el comentario del futbolista, Ramiro Arias, su pareja y papá de su hijo, Donatello: “Uff, unas ganas de jugar a la basurita”.

El día que Noelia Marzol rechazó a Luis Miguel

La actriz contó que cuando tenía 20 años, y de la mano de Marley con quien hizo dos programas como “Minuto para ganar” y “3, 2, 1 ¡A ganar!”, tuvo la oportunidad de conocer personalmente al cantante mexicano Luis Miguel.

"Por el mundo" con Marley y Noelia Marzol (Instagram)

“Vino Marley, me propuso ‘vamos a cenar con Luis Miguel’. Yo tenía 20 años. Si me hubiera dicho con Madonna, iba con Madonna. Una estrella internacional me re entusiasmaba”, recordó la modelo.

Y al mismo tiempo aseguró: “Él es un hombre que tiene sus libertades y bueno, me encaró. No le corté el rostro, fui sutil, pero bueno todo el mundo da por hecho que tenía que estar con él”.