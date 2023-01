Dua Lipa combinó una cartera de reptil en tendencia con una falda escocesa tableada.

Dua Lipa es un ícono de la moda y sus casi 90 millones de seguidores de Instagram se lo hacen saber recurrentemente con comentarios y mensajes en cada uno de los 1400 posteos que tiene disponible en su cuenta.

Como buena referente de la moda contemporánea, la cantante sube la apuesta en cada uno de los looks que elige para sus presentaciones públicas, en las que no duda en combinar prendas que, en principio, parecerían que no podrían ir juntas.

Dua Lipa Foto: Instagram

Algo así es lo que pasó cuando Dua Lipa estuvo de viaje por Estocolmo como parte de su gira musical, pero que también tuvo un momento disfrutar de una navegación en yate y junto a sus hermanos Rina y Gjin.

Dua Lipa posa con su original outfit Foto: instagram

Dua Lipa lució una falda tableada a cuadros que iban del color rosa al negro, verde y blanco. En la cintura usó un cinturón grueso de cuero, ajustada por grandes aros metálicos. A la minifalda la combinó con una camisa blanca mangas cortas y con un cuello muy particular.

Dua Lipa Foto: instagra

Los accesorios que eligió Dua Lipa

Si bien todo el outfit de Dua Lipa fue muy llamativo, para el calzado optó por botas altas negras de Balenciaga y lentes rectangulares fucsia, pero el detalle más llamativo se lo llevó su pequeña cartera de reptil en color gris y beige.