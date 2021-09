Desde 1999, cada 23 de septiembre se celebra el “Día Internacional de la Bisexualidad”, una fecha que se fija gracias a los activistas Wendy Curry, Michael Page y Gigi Raven Wilbur para evitar la invisibilidad y los prejuicios que enfrentan las personas bisexuales.

Es así como a través de un recorrido por algunas celebridades reconocidas que se han declarado abiertamente bisexuales, se puede dar visibilidad sobre el tema en esta fecha. Por esa razón, te compartimos cinco reconocidas celebridades internacionales que hoy celebran con orgullo su sexualidad.

Angelina Jolie

Angelina fue una de las primeras actrices de Hollywood en contar su atracción por las mujeres en el 2003. Además, según han señalado diversos medio, la famosa actriz ha tenido una relación con al menos una mujer antes que estar con Brad Pitt.

“Amo a las mujeres y a los hombres de la misma forma. Veo a la gente como gente y al amor como amor, así que tiene sentido que una mujer sepa que la amaría tanto como a un hombre”, expresó en una entrevista.

Megan Fox

La famosa modelo y actriz aseguró a la revista Esquire que “la gente nace bisexual, y hacen decisiones subconscientes basadas en presiones de la sociedad. No tengo duda en que soy bisexual”.

Harry Styles

El cantante y ex integrante de One Direction contó al medio británico The Sun en 2017 que no necesita etiquetar su sexualidad. Además, el artista ha dejado en claro que la moda tampoco debería llevar divisiones.

Lady Gaga

En el 2009, en un entrevista con Barbara Walters, la actriz explicó que la canción “Poker Face” trataba sobre su identidad bisexual.

“No es una mentira que soy bisexual y me gustan las mujeres, y cualquiera que quiera cambiar esto en ‘ella dice que es bisexual para el marketing’, esto es una puta mentira. Esto es lo que soy y lo que siempre he sido”.

Sophie Turner

En la revista People, la actriz de “Game of Thrones” confesó que no se siente atraída por un solo género. Asimismo, el charla con la revista Rolling Stone, Turner aseguró: “Amo el alma, no el género”.