Desde París, Oriana Sabatini se robó todas las miradas con un minivestido rosa

Con más de 6.7 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram, Oriana Sabatini supo ganarse el cariño de sus fanáticos desde sus primeras apariciones en la pantalla chica. Hoy en día, casada con Paulo Dybala y viviendo en Italia, la cantante y actriz es contactada por múltiples marcas de lujo para trabajar en conjunto. En las últimas horas, Oriana compartió el look que eligió para participar de uno de los eventos de moda más importantes del mundo y sorprendió a todos con su elección.

En la plataforma, Oriana comparte todo tipo de contenido y su feed se caracteriza por ser muy armonioso. Desde sus vacaciones, hasta lo que fue la intimidad de su boda o contenido sobre su trabajo, Sabatini utiliza la red social para compartir muchos aspectos sobre su vida. Y esta vez no fue la excepción.

El tratamiento estético que se hace Oriana Sabatini en el rostro

El increíble look de Oriana Sabatini para el Paris Fashion Week

Durante las últimas semanas, las ciudades más reconocidas del mundo estuvieron haciendo el evento de la Semana de la Moda y París no iba a quedarse atrás. Esta vez, como invitada de Jean Paul Gaultier, Oriana Sabatini sorprendió con un look fuera de lo común. Y es que la famosa optó por un color que no suele estar en la paleta que define su estilo.

Oriana fue la invitada de Jean Paul Gaultier al evento.

La famosa posó para la cámara y enamoró a más de uno con su look.

Se trata de un mini vestido de satén en color rosa eléctrico con tirantes, pero lo que más llamó la atención fue la forma del corpiño de la prenda, que tenía círculos, dando la sensación de que se formaba un cono. Desde diferentes spots, Sabatini mostró detalles de su outfit y los zapatos también se robaron muchas miradas. El calzado en cuestión eran unos stilettos en color negro que en vez de un taco tenía un cubo de acrílico que por dentro tenía una réplica de la Torre Eiffel.

Los zapatos que llevó Oriana Sabatini.

El look lo complementó con un blazer oversize en color gris topo y una minibag en color negro. Para el cabello, Oriana optó por llevarlo suelto, con unas ondas muy naturales y, en cuanto a los accesorios, sólo lució unos pendientes en forma de cruz con diamantes. La cantante coronó el look con un maquillaje en tonos nude, dejando que la estrella sea el vestido.