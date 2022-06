Tini Stoessel es sin duda alguna una de las celebridades más famosas de la Argentina del último tiempo.

Desde su comienzo en la televisión con la serie de Disney Channel Violetta, la actriz y cantante no ha parado de conquistar el éxito, contando en la actualidad con un inmenso fandom y una larga lista de hits que suenan en las pistas de baile.

Tini Stoessel Foto: Instagram/tinistoessel

Es en este sentido que, Tini posee en su cuenta de Instagram, nada más ni nada menos que, 18 millones de seguidores, quienes, acompañan con sus “Me gusta” y comentarios en cada uno de los posteos de la misma.

Cómo fueron las fotos de Tini al estilo porrista y la reacción de Rodrigo De Paul

En esta oportunidad, Tini sorprendió a través de su cuenta de Instagram con dos fotografías que dejaron a sus millones de seguidores con el corazón latiéndoles a toda velocidad.

Allí, se la puede ver luciendo un look al estilo porrista que juega con una súper onda urbano, la cual, ya es sello de la cantante.

Las fotos de Tini al estilo porrista. Foto: Tini

Con dos trencitas atadas por lazos, una musculosa oversize y una remera manga larga por debajo, Tini creó un look de fantasía que se llevó, nada más ni nada menos que, 670K de corazones rojos y miles de comentarios de sus fans.

Las fotos de Tini al estilo porrista. Foto: Tini

“Hermosaaa”, “Ah buenooo”, “Mis ojos no pueden creer tanta belleza”, “¡Tini podés parar! ¡Me vas a dar un ataque al corazón!”, “Por diosss la belleza de esta mujer”, “Imposible no enamorarse de vos”, “Reina, diosa, única, bonita”, “Sos de otra galaxia” eran algunos de los comentarios de la publicación, entre los cuales, se destaca el de Rodrigo De Paul, quien dijo “Que no se te pegue la remeritaaa” junto a emojis de revoleo de ojos y carita enamorada.