Desde la playa, Sydney Sweeney enamoró con un minivestido ajustado y ultra escotado

Sydney Sweeney volvió a deslumbrar en redes sociales con su última publicación desde la playa. La actriz, que cuenta con más de 24 millones de seguidores en Instagram, compartió una serie de imágenes en las que posó con un minivestido ajustado y ultra escotado, dejando a todos sin palabras. Sin necesidad de escribir un caption, la publicación se llenó de likes y comentarios en cuestión de minutos.

La protagonista de Euphoria y Anyone But You se convirtió en una de las actrices más influyentes de Hollywood. Su estilo sofisticado y su carisma la llevaron a ser un ícono de la moda, además de consolidarse como una de las artistas más buscadas en la industria.

Sydney Sweeney como "Cassie" de Euphoria.

Con participaciones en grandes producciones y contratos con marcas de lujo, Sydney Sweeney sigue marcando tendencia tanto en la pantalla como fuera de ella.

Sydney Sweeney posó con velo de novia y ropa interior.

El look de Sydney Sweeney que deslumbró en Instagram

En su última publicación, la actriz se mostró desde la playa con un minivestido blanco con un patrón en rosa bebé, ceñido al cuerpo y con un pronunciado escote. Además, llevó un piluso a juego, su melena suelta con ondas naturales y un look de maquillaje casi imperceptible. En una de las imágenes, incluso se bajó un poco los breteles, dándole un aire aún más sensual a la producción de fotos.

La famosa deslumbra con su estilo.

El total look de la actriz.

Sydney posó con un minivestido y se llevó todos los piropos.

Los seguidores de Sweeney no tardaron en reaccionar y la llenaron de elogios. “¿Dolió? ... cuando te caíste del cielo”, “Muy muy hermosa” y “Literalmente diosa de la belleza” fueron algunos de los comentarios que destacaron entre los miles que recibió. La publicación superó los 847 mil likes en menos de una hora, demostrando, una vez más, el impacto que tiene cada posteo de la actriz.