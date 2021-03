Delfina Chaves compartió una serie de fotos en topless y, como siempre, deslubró a su casi millón y medio de seguidores en Instagram.

La hermana de Paula Chaves suele usar las redes sociales para compartir sensuales fotos, pero no solo eso. También aprovecha para transmitir sus ideas, y su activismo feminista, y cada tanto lanzar una que otra publicidad o canje.

Uno de los temas que la puso en boca de todos recientemente fue cuando se enfrentó a los rumores de una operación estética. Varias versiones en las redes hablaban de que se habría retocado los labios, posiblemente con botox.

Delfi Chaves deslumbró en Instagram Instagram @delfichaves

La aclaración de Chaves no se hizo esperar: “Me lastimé el labio a los 11 años y me dieron como ocho puntos. No tengo botox, pero sí los ovarios al plato”, lanzó entonces.

Ahora, ya lejos de esa polémica, Delfi volvió al ruedo con las fotos sexies y provocó con varias fotos en topless, y un frondoso flequillo.

Delfi Chaves deslumbró en Instagram Instagram @delfichaves

Mercedes Funes, Dolores Fonzi, Julieta Pink, Connie Ansaldi, Florencia Raggi, Benjamín Amadeo y Maite Lanata fueron solo algunos de los famosos que le dejaron comentarios muy alentadores.