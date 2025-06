El duro relato de Delfina Chaves sobre su salud que generó preocupación: “Sufro mucho”.

La salud mental se ha convertido en un tema central y cada vez más presente en los medios de comunicación. Numerosas figuras públicas comenzaron a visibilizar esta problemática, especialmente en relación a la ley vigente, cuya modificación muchos reclaman. En esta oportunidad, fue Delfina Chaves quien se animó a contar su experiencia personal.

Delfina Chaves mostró su cambio de look para encarnar a Máxima de Holanda.

La actriz decidió, hace ya un tiempo, hablar abiertamente sobre lo que le tocó atravesar, especialmente durante su adolescencia. Desde muy chica, convivió con la ansiedad, un cuadro que con el tiempo derivó en ataques de pánico y otros conflictos emocionales que debió tratar con ayuda profesional.

El terrible episodio que enfrenta Delfina Chaves con su salud

Uno de los momentos más importantes en la vida de Delfina Chaves fue cuando, a los 18 años y tras terminar el colegio secundario, decidió comenzar terapia. “Yo sufro mucho ansiedad. Mis primeros recuerdos de ansiedad son como a los 12, 13 años. Veía la realidad alterada: escuchaba los sonidos de distintas formas. La ansiedad se manifiesta en un montón de cosas, y para cada uno es un poco distinto”, compartió la actriz al hablar sobre sus primeros síntomas.

Lo que más la afectó fueron los ataques de pánico y los efectos que llegaron junto a la ansiedad. “Sí, incontables veces; muchísimas, muchísimas... Y aún así, habiéndolo trabajado, habiendo ido a terapia, después de trabajar conmigo misma”, explicó.

En una conversación con Infobae, Delfina recordó un momento clave durante su proceso terapéutico: “Me acuerdo que una vez, como yo lloraba, le dije a mi terapeuta: ‘Quiero que no me pase más’. Y ella me dijo: ‘Mirá, Delfi, no te puedo asegurar que no te vaya a pasar más, pero te puedo asegurar que vamos a desarrollar herramientas para poder manejarlo cuando te pase’”, expresó con sinceridad, a sus 29 años.

Iniciar un tratamiento psicológico fue fundamental para ella y marcó un antes y un después en su vida. “Es así. Hay disparadores que te llevan a ese lado, hay cosas que sabés que te predisponen a que te pase. Y uno se va conociendo”, afirmó.

Además, tiempo atrás, la actriz utilizó su cuenta de X para compartir que también sufre de parálisis del sueño. En una interacción con un usuario, relató su experiencia de forma muy detallada.

“No puedo controlar la respiración cuando aparecen. Es como estar encerrada dentro de mi cuerpo. No puedo mover ni alterar nada. La única forma de que se me vaya es relajarme para poder volverme a dormir, cosa que es IMPOSIBLE”, escribió, reflejando la angustia que le provoca este trastorno.