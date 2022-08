Nati Jota cuenta con más de 2.3 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram y es una de las influencers que triunfó en la oleada del 2015 y 2016. Con una extensa carrera en las redes sociales, la joven de 28 años ahora la está rompiendo en Nadie dice nada, un programa radial que se transmite en vivo por YouTube.

Se trata de un proyecto que lanzó Nico Occhiato en plena pandemia y el programa lo hacen en conjunto con Flor Jazmín y Nacho Elizalde. La idea fue crear Luzu TV y hasta hace unos pocos meses sólo estaba su programa. Ahora ya hay más de cuatro opciones para elegir durante todo el día e incluso los fines de semana.

Participó de la marcha del Orgullo en Ámsterdam. Foto: Instagram/natijota

Nati suele ser tendencia en Twitter por lo que dice o no en ese programa y sus looks no suelen ser muy extravagante. Se caracteriza por un estilo más relajado y comfy, recurriendo a prendas simples.

Nati Jota Foto: Instagram/@natijota

En esta ocasión, Jota se fotografió desde el ascensor con un conjunto deportivo muy relajado. Con un top y un jogging color naranja, Nati Jota posó en el espejo y combinó el look con un gorro y unas zapatillas en color blanco. Por último, eligió un buzo negro atado a la cintura y una mochila en el mismo tono.

Con un conjunto naranja, Nati Jota posó desde el ascensor y enamoró a sus fanáticos. Foto: Instagram

“Orange is the new black”, bromeó la influencer sobre los colores que eligió para vestirse. Si bien la foto la subió a sus historias, sin dudas enamoró a sus fanáticos de la red social.

El beso de Nati Jota con Lali Espósito

Semanas atrás las plataformas de internet estallaron tras la viralización de un video de Lali Espósito a los besos con Nati Jota y Flor Jazmín en el escenario durante el #DisciplinaTour. La escena se dio durante un show en Santa Fe y la cantante las invitó a subir, causando revolución en el público.

Nati Jota y Flor Jazmín. Foto: Archivo

La dinámica se convirtió en algo recurrente durante los espectáculos de Espósito que ya rebautizó el tour y lo denominó #ChapeTour. Incluso, repitió la escena con la China Suárez.