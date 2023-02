Cande Tinelli posó sin ropa, lució sus tatuajes y cautivó las redes

Luego de que el escándalo de su separación de Coti Sorokin quedara atrás, Cande Tinelli se refugió en Punta del Este para pasar el verano entre amigos y familiares. Desde allí, comparte sus outfits con sus seguidores, pero esta vez tomó una decisión más osada.

Una cuenta de Instagram que comparte los mejores estilos de mujeres tatuadas arrobó a la influencer en una publicación que ella misma levantó en sus historias. En la imagen se la puede ver sin ropa, tapando su cuerpo con sus piernas y luciendo cada uno de los diseños que decoran su piel.

Cande Tinelli se mostró sin ropa en redes. Foto: Instagram

La foto es una selfie en la que, además, se puede notar el estilo de su cabello, teñido a dos partes entre rojo y negro.

Cande Tinelli y la polémica separación de Coti Sorokin

Cande Tinelli y Coti Sorokin. Foto: Web

La relación del cantante y la hija de Marcelo Tinelli tuvo varias idas y venidas, mucha exposición y finalmente terminó de forma oficial a principios de este año. En una emisión de LAM, Fernanda Iglesias dio a conocer la noticia.

“No sé qué pasó, pero no están juntos. Les escribí a los dos. Él no me contestó, ella tampoco. No están juntos, siempre están juntos en las redes y no se mostraron juntos desde hace tiempo. Coti no estaba en el festejo de Tinelli de Año Nuevo”, explicó Iglesias en enero.

Cande Tinelli y Coti Sorokin. Foto: Web

Ahora, a principios de febrero, Coti fue consultado por los mensajes en redes de Cande Tinelli: “Es muy impulsiva, después lo borró. Ya la conozco, está todo bien. Es así. Como somos dos personas públicas, cualquier movimiento que puede pasar con cualquier pareja, eso se magnifica, y ella lo pone en las redes entonces se magnifica”.

A Candelaria no le sentaron nada bien las palabras de su ex novio y le contestó: “No me gustó nada la nota que dio sobre mí, siento que no me cuidó y que no es así como él dice, porque yo quedo como una loca, que soy impulsiva y que me arrepiento de las cosas que hago y que por eso borro los mensajes. Él siempre quedando bien parado, que es lo que más le importa”.