No es necesario que Shannon de Lima luzca un vestido de alta costura para llamar la atención de sus admiradores. Es que con cualquier look despierta suspiros, y esta vez, no fue la excepción. A través de su cuenta de Instagram, se llevó miles de likes con un nuevo posteo.

Shannon De Lima Foto: Instagram

En esta oportunidad, la modelo venezolana cautivó desde diferentes ángulos con un canchero outfit para su entrenamiento: calzas largas, zapatillas blancas, top verde neón y puffer negra.

Calzas, top verde neón y puffer negra, el outfit que eligió Shannon de Lima para su entrenamiento. Foto: Instagram/@shan

“New color drop”, escribió en el pie de la publicación con la que logró captar miles de corazones rojos de parte de sus 2.5 millones de seguidores.

“Me encantás preciosota”, “Hermosa”, “Absolutamente increíble”, fueron solo algunos de los elohios que recibió.

Qué hace Shannon de Lima

Shannon de Lima es una de las modelos latinas más buscadas en todo el mundo. Es por esto que trabaja para varias marcas internacionales. Un ejemplo de esto fue con su visita a Ibiza en septiembre de este año, donde pasó la temporada de verano europea y se fotografió con distintas bikinis.

Además, la venezolana de 33 años es empresaria y lanzó su propia línea de cosméticos, “Palladio Beauty”, los cuales publicita a través de sus redes sociales.