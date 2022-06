Bella Thorne tiene una comunidad de 25 millones de seguidores en sus redes sociales con quienes se relaciona diariamente. La actriz posa para ellos y sus fanáticos le devuelven miles de corazones rojos y “me gustas”.

Esta vez lució un conjunto que está al último grito de la moda. Un minivestido rojo de plush y unas botas negras que le llegan hasta las rodillas.

Bella Thorne Foto: Instagram/bellathorne

“Me siento como un tamal caliente en estas botas”, escribió la actriz levantando la temperatura de las redes. En menos de 24 horas obtuvo 262 mil “me gustas” y cientos de reacciones.

“Sos muy hermosa”, “Lindísima”, “La mujer más bonita del mundo”, “Sos perfecta”, fueron algunos de los tantos comentarios que recibió.

Bella Thorne lució un minivestido de plush y se llevó todas las miradas Foto: Instagram

Bella no le escapa a los detalles. Ese look no cierra sin las uñas color verde y su cruz colgando del cuello.

La actriz sabe perfectamente como desplegar toda su sensualidad. Arrodillada en el piso, sin mirar a cámara y con el pelo suelto, conquista a más de uno.

Bella Thorne lució un conjunto al último grito de la moda Foto: Instagram

Bella Thorne posó para sus fanáticos Foto: Instagram

El desnudo de Bella Thorne

La actriz posó al borde de la censura de Instagram y revolucionó las redes sociales.

En una mega producción de fotos, Bella Thorne, posó completamente desnuda desde adentro de una bañadera.

Bella Thorne Foto: Instagram/bellathorne

Entre la espuma aparece el tatuaje que la actriz tiene en su cadera, dejando poco espacio a la imaginación.

Bella mira fijo a cámara y muerde uno de sus dedos.