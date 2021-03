Como de costumbre, Ayelén Paleo, compartió en las redes su rutina de entrenamiento, esta vez mediante un video en la que se la ve súper activa en un TRX, haciendo ejercicios para glúetos y abs.

La rubia, en top, calzas y barbijo hizo una clara invitación a sus seguidores para que imiten sus pasos: “¿Qué estás esperando?”, preguntó desafiante en la frase que acompañó el registro de su actividad.

Ayelén Paleo, amante de las microbikinis. (Foto: Instagram)

Además, en las historias, Paleo se mostró haciendo brazos y con mucha seguridad, afirmó: “Lunes, te hago pelota”.

Look de noche para la vedette. (Foto: Instagram)

Lo cierto es que la vedette no pone excusas a la hora de entrenar, no importa qué día de la semana sea. Pero como no todo es entrenamiento en la vida, también combina esas imágenes con otras de diversos looks, muchos osados y llamativos, todo un sello para Ayelén.