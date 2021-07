Agustina Cherri dio que hablar en Instagram con una bikini blanca durante sus vacaciones en Mar de las Pampas. “Jugando al verano”, escribió la actriz.

//Mirá también: Agustina Cherri llegó a TikTok de la mano de su hija e imitaron a Moria y a Susana

La ex protagonista de Chiquititas está de vacaciones en un resort de la costa argentina y mostró un look de verano que cautivó a sus seguidores. La publicación juntó más de 26 mil me gusta en pocas horas y no faltaron los comentarios de sus amigas famosas.

La actriz mostró una bikini blanca en Instagram. (Instagram/@Agustinacherriok)

La China Suárez le comentó con un emoji de cara enamorada al igual que muchos de sus casi 2 millones de seguidores. “Qué linda, bebuchi”, le escribió Celeste Cid. Mientras tanto, Marcela Kloosterboer aportó unos emojis de fuego.

Agustina Cherri y su sensual look en Instagram. (Instagram/@Agustinacherriok)

//Mirá también: Agustina Cherri se mostró disfrutando el verano con una particular bikini

Su nuevo proyecto televisivo

Agustina Cherri protagonizará “La 1-5/18″, una nueva ficción de El Trece. Luego de tener que cortar las grabaciones de “Separadas” debido a la pandemia, la actriz formará parte del elenco de una nueva producción Pol-ka.

"Separadas" fue cancelada por la pandemia.

El último trabajo de Cherri con esa productora fue “Los Ricos no piden permiso”, uno de los últimos grandes éxitos de la televisión argentina. En aquel elenco estaban Luciano Castro, Araceli González y Gonzalo Heredia, entre otros.