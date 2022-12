Río Grande: confesó su crimen a través de un video que transmitió en redes sociales

Florencia Eliana Mancilla tiene 27 años y permanece detenida e incomunicada por ser la principal sospechosa del crimen de Alexis Baciocchi (35), encontrado anoche muerto a puñadas fuera de su casa.

Mancilla fue hallada al lado del cadáver. Fue la propia mujer quien llamó a la Policía y mientras esperaba el arribo de los efectivos grabó un video en el que denunció abusos que habría padecido.

Alexis Baciocchi fue apuñalado por Florencia Mancilla. Foto: Instagram

Sobre lo sucedido relató en el video: “Traté de ser sincera con él y decirle que lo quería matar porque no me dejaba tranquila, discutimos y lo apuñalé, no sé cuántas veces porque se movía mucho. Quería que sepa que no podía meterse conmigo nunca”.

Baciocchi era un conocido tatuador y además, profesor de música. Las puñaladas fueron en la zona toráxica y en pocos minutos perdió la vida.

Las pruebas que involucraban a Mancilla eran el desorden existente en la vivienda, y que la mujer le pedía perdón a la víctima que ya se encontraba sin vida. A estas situaciones se sumó el video en el que confiesa el crimen.

En el video al que tuvo acceso ((La 97)) Radio Fueguina, en el cual se ven sus manos cubiertas de sangre y a la mujer en evidente estado de shock.

“No me dejaba hacer algo limpio y que no sufra, aunque en realidad no quería que no sufra; quería que sufra pero mi intención no era quitarle la vida”, expresó Mancilla en la grabación, en la que también se refiere a abusos que habría sufrido.