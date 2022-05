En ese sentido destacó que dicha Ley “se creó persiguiendo un objetivo netamente geopolítico. Su relevancia actualmente en esos términos, en un contexto completamente distinto, se conserva y ello debe quedar de manifiesto”.

La Industria Fueguina es la marca potencia en todo el país.

En continuación, el funcionario rememoró que “en los años 70, la realidad del que fuera Territorio Nacional estuvo signada por una gran afluencia de migrantes de terceros países, representando un alto porcentaje de la población los ciudadanos chilenos . La mencionada situación ameritaba una fuerte intervención por parte del Estado Nacional, desde un punto de vista geoestratégico, garantizando la integridad territorial a partir de la generación de una ley de promoción económica y fiscal ”.

“Esta Ley no solo alcanzaba a las empresas interesadas en radicarse, generando fuentes de empleo, sino que además implicaba que todos aquellos argentinos que tomaran la decisión de migrar hacia la Provincia, se vieran beneficiados en todos y cada uno de los aspectos que hacen a la cotidianeidad, contribuyendo al desarrollo entendido no solamente entendido como un entramado no solo económico y productivo, sino también, alcanzando el componente social. Comprender la Ley como una de carácter integral, da cuenta de la proyección y relevancia de los territorios australes de nuestra Patria ” especificó.

Asimismo, Dachary aseguró que “Tierra del Fuego es esencialmente hoy industrial, y ello se debe principalmente al apuntalamiento que significó el régimen establecido por Ley; sin embargo, la coyuntura global ha cambiado, y se presenta así el desafío de que el régimen establecido mediante la Ley Nacional 19640 acompañe esta evolución, exigiendo un aggiornamiento de la estructura productiva provincial”.

La Ley19.640 se creó persiguiendo un objetivo netamente geopolítico.

“Es en ese marco, que hoy la Provincia se encuentra inmersa en un proceso que implica una verdadera gobernanza multinivel, así como alianzas multiactorales, que promueven la generación de capacidades requeridas que permitan lograr una verdadera ampliación de la matriz productiva” apuntó.

Finalmente, el Secretario señaló que “este proceso prevé nuevas líneas de desarrollo, tales como la economía del conocimiento, el agregado de valor sobre los recursos naturales propios de la Provincia, así como la incursión en otras actividades basadas en la privilegiada posición geográfica de la Provincia, destacando la relevancia que su carácter de bicontinentalidad y bioceanidad le otorga”.