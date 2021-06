En relación a los proyectos, Juan Carlos Pino, habló del uso de las energías renovables. Para esto, en 2019, se había presentado la ordenanza. Uno de los proyectos y que aún sigue vigente es el uso de paneles solares. En este sentido, se armó un pilar solar para recarga de celulares. “Teníamos previsto que para marzo del 2020, más precisamente el 26 de marzo, pensábamos instalar ese panel solar. Justo vino la pandemia y lo guardamos, y recién este año lo pudimos instalar”, dijo.

EN el CCNA se instaló el primer pilar solar para carga de celulares. Este es uno de varios proyectos que se quiere llevar a cabo en la ciudad. Web

La prueba piloto se lleva a cabo en la sede del CCNA de Don Bosco y San Martín, a través del programa “CCNA Tecno” donde este pilar da la posibilidad de cargar los celulares con energía solar. De este modo se podrá demostrar que es efectivo el uso de ese sistema y se replicaría en 20 puntos diferentes de la ciudad. Al momento se está trabajando con el SEMUP (Sindicato de Empleados Del Estado Municipal y Provincial) y con una empresa local que se encarga de hacer los pilares con los equipos instalados. También existen otros proyectos como: iluminación de garitas de colectivos, farolas de alumbrado público y el abastecimiento de energía en el edificio del CCNA. El Concejal dijo que se está trabajando en esto, porque en la ciudad falta experiencia en el uso de energías renovables y en el futuro está previsto capacitar a la gente en la implementación de estos sistemas. “A partir de allí, entendemos que Ushuaia va a tener ahorro energético”, dijo.

Otro de los proyectos que se está llevando a cabo, es el traslado del control policial de la entrada a la ciudad, hacia la zona norte del Monte Olivia. Este proyecto se encaminó de acuerdo al crecimiento demográfico y habitacional de la ciudad. En este sentido, la idea es incluir a los nuevos barrios que están pasando el actual puesto, como son: Barrio Akar y Barrio Los Rubíes, y cada día, sus habitantes, deben cruzar el puesto para ir a los diferentes puntos de la ciudad. Este paso les genera demoras por los controles. Lo mismo sucede cuando los vecinos de Ushuaia quieren hacer uso del camping de Monte Olivia, los controles policiales generan demoras y eso redunda en largas filas e autos que deben circular.

El control policial de ingreso a la ciudad es otro de los proyectos. Se propones llevarlo al norte de Monte Oliva para incluir a los nuevos barrios que están sobre ruta 3. Web

Siguiendo la problemática demográfica, habitacional y vial, se habló de una extensión de Ushuaia hacia el Este, donde mediante proyecto presentado en 2016, se había propuesto ampliar los límites hasta el poblado de Almanza. “Entendemos que con la ruta 30, la ruta J y la ruta 3, abre un nuevo circuito económico. Si uno hace la ampliación del ejido, no es correr una línea en el mapa nomas. Sino que tiene que tener una proyección, tiene que tener un sostenimiento económico, tiene que haber un plan estratégico que contenga lo habitacional, que contenga los proyectos de emprendimientos productivos, pesqueros, de turismo. Abrir un circuito en toda esa zona, significa una proyección a 20, 30, 50 años”, remarcó Pino e hizo un especial enfoque en las generaciones venideras que se presentarán con la demanda habitacional y reconoció que hoy no se puede cubrir esa demanda.

El edil reflexionó acerca del crecimiento en la zona alta de la ciudad y dijo que “no hubo una política de Estado en solucionar eso”. También habló de la expansión habitacional en Monte Susana, en el camino hacia el Parque Nacional y en Urbanización San Martín. “Este problema que hablamos hoy, dentro de cinco años lo vamos a volver a discutir”, dijo y resaltó que hubo etapas de reunión con provincia y con legisladores para tratar el tema. “Nosotros queremos políticas de Estado”, remarcó e hizo una analogía entre Almanza y su vecino fronterizo Puerto Williams, en Chile. Remarcó que, mientras que en Almanza hay 8 lanchas de pesca, en Puerto Williams hay 180. Eso marca las diferencias de gestión que hay en la provincia e indicó que cuando hablan de políticas de Estado, hablan de soluciones integrales que abarquen diferentes factores y que sean sostenibles en el tiempo. “Si proyectamos, proyectemos una solución a futuro y que nos integre a todos”, dijo.

A través de un proyecto se propuso ampliar el ejido urbano hacia el Este, hasta llegara a Puerto Almanza. Web

Dentro del plano de las obras que se están desarrollando en la ciudad, Juan Carlos Pino resaltó que “sin Nación, no se estarían haciendo obras. La gran mayoría de las obras que se están haciendo en Ushuaia y Tierra del Fuego, son con plata de Nación”. También resaltó la relación que tiene el Intendente Walter Vuoto con el gobierno nacional y los Ministros. “El Intendente tiene esa relación con el Gobierno Nacional, con cada uno de los Ministros y tiene esa posibilidad de gestionar y que lleguen a Tierra del Fuego, soluciones”.

Para el caso, mencionó varias obras realizadas en la ciudad que se realizaron con el aporte de fondos nacionales y dijo “sin ese dinero, la ciudad, estaría estancada”. Pino se expresó respecto a la deuda que mantiene provincia en relación a la coparticipación y explicó que se ha tenido este problema sucesivamente con varios gobernadores. Una solución sería “llegar a la legislatura con un proyecto consensuado y que se haga el sistema de goteo diariamente”, dijo y agregó “me parece que esto se ha hecho una costumbre donde creo que hay que darle una solución definitiva”.

El Presidente del Concejo Deliberante reconoció las gestiones del Intendente Walter Vuoto para llevar a cabo obras en la ciudad. Prensa Municipalidad de Ushuaia

De cara al futuro y a las elecciones, Pino dijo que las elecciones de medio término van a ser unas elecciones atípicas y volcado a lo virtual. En lo personal, reafirmó su postura partidaria por el Justicialismo y habló de sus ambiciones “así como digo que el Gobernador quiere ser reelecto a Gobernador, el Intendente quiere ser Gobernador, yo tengo mis intenciones y estoy trabajando con un proyecto a la intendencia, por eso hablo de proyectos estructurales en la ciudad”, indicó. Desde su postura, apoya a Walter Vuoto. “Nosotros somos verticalistas en función. Si el gobierno nacional decide conformar un frente para esta elección, sin duda que Tierra del Fuego lo tiene que conformar. Si el partido a nivel nacional, decide que vayamos con la lista 2, nosotros vamos a acompañar a la lista 2. En esto soy verticalista”, remarcó.

En este sentido, Pino explicó su postura frente a su función en la ciudad y en la provincia. Como representante del Concejo deliberante de Ushuaia y como presidente del mismo, es invitado a participar de múltiples actos, a los cuales concurre, pero que no todos comprenden. Es por ello que explicó que, por su función, lo debe hacer y que no se debe malinterpretar, ni mucho menos hacer “operaciones políticas” en torno a eso. “Lo que tiene quedar claro es que, cuando somos electos, representamos instituciones y que nadie se asuste si uno se reúne con un Legislador, con un Concejal. un Intendente, un gobernador o quien fuera, porque estamos representando a una institución como Concejo Deliberante y sin duda que todos construimos políticamente”, afirmó.

Recinto del Concejo Deliberante de Ushuaia. Web

Respecto a las elección del Gobernador, explicó que cada partido debe presentar sus candidatos. “Yo estoy convencido que el candidato natural a Gobernador, del Justicialismo, es Walter Vuoto”, dijo. A su vez remarcó la excelente relación que existe con el Intendente y los dirigentes políticos, y esperan tener la madurez política de consensuar quiénes van a ser los próximos candidatos para las bancas de Diputados Nacionales. De cara a las elecciones del 2023, reconoció que falta aun un largo camino y hay tiempo para la decisión. “Conceptualmente, creo que ha quedado claro a lo que aspiramos”, expresó.

Para finalizar, volvió a tocar el tema de debate acerca de la extensión del ejido urbano. “Nadie quiere discutir estos temas que realmente traen consecuencias de discusión. Algunos están a favor, otros en contra y bueno, cuando nadie se quiere meter en esto, las cosas quedan ahí.”, dijo y remarcó que la discusión hay que darla igual, ya que beneficia a todos. Pino resaltó que el ejido urbano no tiene zona rural y recordó años anteriores cuando se debatía por zonas como el Valle de Andorra, donde era una zona de emprendimientos productivos y con el correr de los años, debieron urbanizar. Relativo a ello dijo que en algún lugar había que posicionar a la gente que necesita y reflexionó “o yo me soluciono mi problema y los demás que se jodan, no es así”. A raíz de esto, desde la Legislatura se está conformando una comisión, pero requiere de paciencia hasta poder convocar a todos los sectores y tener una visión clara del tema.