Valeria Duque volvió a hablar sobre su papel en la ruptura amorosa de Rauw Alejandro y Rosalía

A finales de julio, luego de que se confirmara la separación de Rosalía y Rauw Alejandro, comenzó a circular el nombre de la modelo colombiana Valeria Duque. Un hilo publicado en Twitter sugirió que esta joven habría sido la razón detrás de la ruptura entre la artista española y el cantante puertorriqueño.

A pesar de que Duque ya ha abordado este asunto y ha anunciado medidas legales en contra de la persona que propagó el rumor, recientemente ha vuelto a hablar al respecto, ajustando su versión.

En una entrevista concedida al programa de entretenimiento del Canal Caracol, La red, Duque aclaró que en realidad no tuvo la oportunidad de conocer a Rauw Alejandro en el concierto en México. A pesar de haber obtenido boletos para asistir al evento y acceder al área de backstage con la intención de verlo en persona, su llegada se retrasó debido al tráfico en la ciudad de México.

Estas fueron sus palabras: ”Yo nunca lo vi en backstage. Yo fui al concierto directamente con mi amiga. Llegamos tarde y ya, solamente estuvimos en el concierto”, afirmó la modelo.

Durante su participación en el programa “Sin Rollo Extra” de Univisión, en medio de la conversación, aclaró que aunque compartió fotografías en las que una de sus muñecas lucía una pulsera con la inscripción “backstage”, en realidad no se cruzó con el intérprete de “Te felicito”.

Valeria Duque afirmó que asistió al evento como una simple fan y tuvo la oportunidad de verlo en acción, pero sus interacciones directas con él fueron limitadas a no más de dos minutos.

Hace algunos días, en una entrevista con la emisora W Radio, compartió que había tenido un encuentro con Rauw Alejandro en el cual habían hablado durante aproximadamente cinco minutos. No obstante, en su conversación con el programa La Red, explicó que esta interacción no tuvo lugar en el concierto, sino en otro evento llevado a cabo también en México.

En esta ocasión, ella estaba acompañada por amigos cuando Rauw, acompañado por sus bailarines y otros miembros de su equipo, hizo acto de presencia, según su relato.

Más declaraciones de Valeria Duque, la posible tercera en discordia

De acuerdo a sus declaraciones en La Red, tuvo un encuentro con Rauw durante dos minutos, en el cual conversaron acerca de la posibilidad de una visita del artista a Colombia, concretamente a Medellín. Según el relato de Duque, el puertorriqueño le informó que tenía previsto pisar suelo colombiano en octubre de este mismo año.

Durante la conversación, Rauw expresó su admiración por Medellín, mencionando que “ama”la ciudad y percibe una cierta “magia” en ella, según compartió Valeria Duque.

Valeria Duque afirmó que no guardaba fotografías de ese momento debido a que no es la clase de fan que suele hacer ese tipo de solicitudes a los artistas. Según relató, su encuentro con el cantante tuvo lugar en mayo. Aunque reconoció que encuentra a Rauw Alejandro atractivo y que le gusta su estilo característico, la modelo no dejó de mencionar que el cantante tiene su propio “flowcito”.

En cuanto a si tendría interés en salir con él en caso de que él lo propusiera, Duque optó por no responder a la pregunta formulada por el periodista.

“Lo que sí quiero dejar claro es que yo no me meto con hombres comprometidos”, afirmó la modelo. Para cerrar su entrevista con La Red, recordó que está muy involucrada en sus negocios y continúa trabajando en ellos: “A toda hora creen que las mujeres conseguimos las cosas fáciles, no es así y menos en mi caso. Yo sí que me he esforzado para conseguir mis cosas”, finalizó Valeria.