¡Traición! Trueno explotó contra Nicki Nicole por su romance con Lamine Yamal: “No tiene perdón semejante maldad”

El supuesto triángulo amoroso que tiene como protagonistas a Nicki Nicole, el rapero Trueno y el joven futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, volvió a ponerse en el centro de la escena y reavivó la polémica en las redes y en los medios.

La artista rosarina festejó su cumpleaños rodeada de amigos y seres queridos, pero lo que realmente llamó la atención fue una postal junto al delantero español que rápidamente se viralizó y desató un verdadero escándalo.

La sorpresa que le hizo Lamine Yamal a Nicki Nicole por su cumpleaños número 25 (Instagram)

De acuerdo con lo contado por Juan Etchegoyen en Mitre Live, esa imagen no habría sido bien recibida por Trueno. El rapero reaccionó con enojo y tristeza al ver a su exnovia posar sonriente al lado del joven jugador de 17 años, lo que reavivó rumores y comentarios sobre la tensión entre ellos.

El dolor de Trueno tras la foto de Nicki Nicole con Lamine Yamal

El periodista aportó más detalles sobre la situación sentimental al señalar: “Ellos se habían reconciliado hace poco y compartieron momentos muy lindos, pero ahora él siente que lo cambiaron por fama y millones”.

Según Etchegoyen, el rapero incluso decidió no saludar a Nicki en el día de su cumpleaños, un gesto que habría dejado en evidencia la distancia y el malestar que existe entre ambos.

Trueno y Nicki Nicole se separaron. / Instagram

“Trueno está en pleno duelo, angustiado. No está en pareja y sigue atravesando la pérdida de la relación. La bronca es más fuerte que cualquier intento de acercamiento”, precisó el comunicador.

La tensión se intensificó porque, hasta hace unas semanas, el músico había manifestado públicamente su deseo de recuperar el vínculo con la intérprete de Dispara. Sin embargo, todo indicaría que esa posibilidad quedó atrás después de que Nicki apareciera junto a Yamal. “No tiene perdón semejante maldad”, remarcó Etchegoyen al describir la reacción del artista.