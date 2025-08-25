El festejo íntimo de cumpleaños de Nicki Nicole tras confirmar su romance con Lamine Yamal

Nicki Nicole atraviesa un momento personal y profesional único. Después de confirmar su romance con Lamine Yamal con una tierna foto en las redes sociales, la cantante rosarina celebró sus 25 años con un festejo íntimo y discreto, en el que primó la cercanía con sus afectos más próximos.

La artista eligió un entorno sencillo, lejos de los grandes eventos mediáticos, para soplar las velitas. A través de sus historias de Instagram demostró que pasó el día con su madre Liliana Villella y en el silencio y la tranquilidad de su casa.

Nicki Nicole junto a su mamá Liliana Villela.

La celebración coincidió con la explosión mediática de su relación con Yamal, el joven talento del FC Barcelona, con quien en las últimas horas compartió una foto que confirmó los rumores que circulaban desde hacía meses. Esa imagen se viralizó rápidamente y convirtió a la pareja en una de las más comentadas del mundo del espectáculo y el deporte.

A pesar de la repercusión, Nicki optó por mantener su cumpleaños en un ámbito privado. Según trascendió por sus historias, no hubo lujos desmedidos: solo descanso, familia y la calidez de su círculo íntimo. Además, no estuvo ausente su perrito Gokú.

Nicki Nicole en el parque de su casa

La fecha también tuvo un tinte especial para la artista, ya que llega en medio de un gran presente profesional. Nicki continúa cosechando éxitos con su música, consolidándose como una de las voces más influyentes del género urbano en español.

El romance con Yamal, a su vez, suma un condimento extra de exposición, dado que el futbolista de apenas 18 años es considerado una de las grandes promesas del fútbol mundial y una de las figuras del Barça para el futuro.

Con el amor y la música como protagonistas, Nicki Nicole celebró un nuevo año de vida reafirmando su estilo personal: sencillo, cercano y con los pies en la tierra, aún cuando todos los focos internacionales parecen apuntar hacia ella.