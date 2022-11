Se estrenó la Session #50 de Bizarrap: la canción más esperada, junto a Duki y 80 músicos

Este miércoles, Bizarrap lo hizo de nuevo. Mientras los fans esperaban que la Session #50, que fue anunciada recientemente, sea estrenada a las 21 horas, el productor adelantó su lanzamiento y causó furor en las redes. Finalmente, la colaboración con Duki y 80 músicos vio la luz.

Se trata de la “canción más ambiciosa” del productor, mientras que la letra recorre datos biográficos del cantante que impulsó al trap en la Argentina. La líneas van desde ese momento en que el género era poco conocido por estos lares hasta su reciente consagración con el estadio de Vélez colmado.

“Empezamos tocando para treinta personas y ahora te llenamos al estadio”, se lo escucha vociferar, como sintetizando como fue su camino. En tanto, el estribillo apunta directo a sus detractores: “Siento que todos me juzgan cuando doy un paso, hablan como si no conocieran el fracaso. Muchos se rinden, pero no es el caso”.

Uno de los detalles que llamó la atención fue el efecto visual que tiene el video del tema: la cara de Duki se va llenando de tatuajes a medida que avanza la canción. También encedió el estusiasmo de los seguidores el hecho de que el estreno se titulara “Parte I”, dejando la puerta abierta para una segunda entrega.

La Music Session #50 nació de una promesa: los músicos se comprometieron a grabarla en caso de que la Selección Argentina ganara la Copa América 2021. Hombres de palabra, cumplieron con estrenarla antes de que comenzara el Mundial de Qatar 2022.

La curiosidad sobre el estribillo de la Session con Quevedo

Se trató de la BZRP Music Session #52 y fue una colaboración entre el argentino y el español Quevedo, que se convirtió en la canción más escuchada del mundo.

“Preguntale a Quevedo qué me dijo cuando nos juntamos. Nosotros hicimos la sesión en Buenos Aires, pero la terminamos en Madrid. Preguntale qué parte quería sacar de la canción”, le pedía Bizarrap en un audio a David Broncano, conductor del programa La Resistencia.

Bizarrap y Quevedo.

El español reconoció que quiso sacar el estribillo: “Quédate que las noches sin tí duelen”. “No amigo, esa es la mejor parte” le respondió Bizarrap en el estudio.

“A mí me encantaba el estribillo de ‘Y nos fuimo’ en una...’. Me parecía una parte muy futbolera, como el Waka Waka. Está guapo, pero no era el tipo de tema que quería hacer y no me pegaba. No me terminaba de convencer”, dijo Quevedo.

“Al final lo dejamos porque Bizarrap me dijo que era la mejor parte. Es que es muy exigente y no le vale cualquier cosa. Si hay que le encanta, va en la canción, pero si no le gusta, no tiene problema en decírtelo”, detalló.