Ambos atraviesan un buen momento en sus carreras: Duki agotó cuatro presentaciones en el estadio Vélez, mientras que Emilia Mernes no para de lanzar temas y nuevas colaboraciones. Pero en el plano personal todo parecería indicar que su noviazgo pasa por una crisis.

Los rumores nacieron a raíz de la presentación de “Givenchy”, el más reciente single del trapero, al cual Emilia no compartió ningún tipo de reacción pública. Mismo gesto imitó el joven de 26 años con “Quieres”, el tema de Emilia con Aitana y Ptazeta. Si bien ambos se apoyan de manera constante en los pasos de su crecimiento profesional, la falta de comentarios sobre sus recientes lanzamientos llamó mucho la atención de los usuarios.

“Emilia no subió nada de Givenchy y Duki no subió su colab con Aitana, ¿Duki se dió cuenta?”, fue el tuit disparador que inició los trascendidos. Luego la artista tomó cartas en el asunto y compartió un duro descargo como respuesta en su perfil oficial de Twitter: “Si supieran que nuestra relación es la más linda y está más allá de toda la mierda que pueden llegar a decir ustedes”.

El descargo de Emilia Mernes que después borró Foto: captura Twitter

Pero lo más extraño ocurrió después, cuando Emilia borró su comentario sin ninguna explicación. Así no dejó rastros de su contestación a las versiones que apuntan sobre una crisis, o incluso una separación.

La reacción de Duki sobre los rumores de su relación con Emilia Mernes

Todos los ojos están sobre la pareja desde que se volvió viral una video de la intérprete de “cuatro veinte” bailando muy cerca de otro chico en un boliche. Desde entonces los rumores que corren entre las redes es sobre una posible infidelidad.

Por entonces, el Duko expresó un duro descargo: “No emito opinión solo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta, quiere y acompaña. Qué es eso de andar poniendo en tela de juicio cualquier acto de los demás, suponiendo e inventado cosas que no son, lo peor es que ni ven cuánto nos afecta, cuánto molesta”.

Emilia Mernes y Duki desde la Bresh Foto: Bresh

Además, en las últimas horas se viralizó un reciente video de un show en vivo de Duki quien el dedicó su canción “Givenchy” a su novia. El músico reemplaza una parte de la letra del tema por el nombre de Emilia y así despejó cualquier duda sobre la continuidad de su relación.