CNCO anunció este jueves su separación, durante los Premios Juventud 2022, después de siete años juntos desde aquel concurso de televisión “La Banda” en diciembre de 2015.

”CNCO se separa pronto”, dijo el puertorriqueño Zabdiel de Jesús, uno de los miembros de la banda, tras obtener un galardón en el evento, que se celebra por primera vez en el Coliseo de Puerto Rico.

De Jesús indicó al público que la etapa del grupo terminará luego de realizar una gira y publicar un próximo álbum. ”Así que nos van a ver dando candela por ahí. Gracias por todo el cariño, familia”, agregó el artista boricua.

Vale recordar que CNCO fue formado por los ganadores de la primera temporada de “La Banda”, un programa de televisión emitido en 2015 por la cadena estadounidense de habla hispana Univision. Sus integrantes originales fueron De Jesús, Erick Brian Colón, Joel Pimentel, Richard Camacho y Christopher Vélez.

No obstante, Pimentel anunció su salida de la agrupación en 2021, quedando entonces solo cuatro miembros. Luego de su formación, firmaron un contrato de cinco años con Sony Music Latin. El reguetonero puertorriqueño Wisin fue el productor de su primer disco, “Primera cita”, mientras que Ricky Martin es su representante artístico.

CNCO debutó sobre los escenarios en enero de 2016 con su primer concierto en el emblemático teatro Fillmore Miami Beach, en el que ofrecieron un recital que mezcló temas propios con versiones de temas populares del momento. Tras su primer disco, el grupo lanzó otros dos álbumes, “CNCO” (2018) y “Déja Vu”.

Premios Juventus 2022: Karol G se quedó con nueve galardones

La cantante colombiana triunfó este jueves en los Premios Juventud 2022 con nueve galardones, entre ellos Álbum del Año, por “Kg0516″, dominando por segunda vez en menos de un mes unas premiaciones en San Juan dedicadas a la música latina.

Artista de la Juventud Femenino, La Más Pegajosa (La canción que no puedes dejar de cantar) por “Provenza”, Mi Artista Favorito Streaming y Girl Power (La mejor colaboración entre dos o más artistas femeninas) por “Mamiii” junto a Becky G, fueron algunos de los premios que obtuvo. Otros galardones que se llevó la colombiana, que no asistió a los premios, fueron Quiero Más (Influencer o actor que más sigo en las redes y siempre quiero más), El Más Trendy (Marcando las tendencias) y Colaboración OMG (Mejor Colaboración con un artista anglo) con “Don’t Be Shy” junto a DJ Tiesto.

Karol G viene de otra cita en la que arrasó, también con nueve reconocimientos: la tercera edición de los Premios Tu Música Urbano.

