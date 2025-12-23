Por primera vez, Chano reveló el triste origen de “Obsesionario”: el significado detrás de nombre del disco de Tan Biónica

Chano Charpentier decidió contar algo que hasta ahora había quedado en las sombras. En una charla íntima y sin filtros con Migue Granados en Olga En Vivo, el líder de Tan Biónica explicó por primera vez cómo nació Obsesionario, el segundo disco de la banda y una pieza clave para entender su obra y su vida.

Lejos del mito romántico del rock, el origen del álbum está atado a un proceso terapéutico profundo que atravesó durante una internación de ocho meses. Allí, Chano debió cumplir con una serie de ejercicios de escritura obligatorios, conocidos como “Planes”, diseñados para identificar la raíz de su adicción y sus patrones emocionales.

Tan Biónica repasó las canciones de su disco "Obsesionario".

La historia detrás del origen de “Obsesionario”

“Tenías que identificar patrones en tus relaciones, ese plan se llamaba el inventario sexual. Y mi patrón en común era la obsesión, entonces era el inventario de las obsesiones. A eso le puse el obsesionario”, explicó, con una claridad que resignifica por completo el título del disco.

La revelación dejó al descubierto que Obsesionario no surge desde una pose artística, sino desde una necesidad vital de entenderse a sí mismo. La música aparece como consecuencia directa de ese trabajo interno, no como punto de partida.

Durante la entrevista, Chano también detalló cómo funcionaban esos planes terapéuticos. El primero buscaba demostrar que la enfermedad no nacía del consumo, sino del cerebro. Para eso, debía escribir desde su primer recuerdo hasta el presente, identificando pensamientos y sentimientos en cada episodio de su vida.

El cantante estuvo en exclusiva en Olga.

El segundo plan se enfocaba en la culpa y la vergüenza. El objetivo era revisar sus “noches de gloria” y dejar de romantizarlas, para verlas por lo que realmente habían sido y por el dolor que generaron.

Chano, Tan Biónica y la escritura como salvación

El último ejercicio, el famoso “inventario sexual”, no tenía que ver con lo físico, sino con las relaciones de pareja. Ahí apareció la obsesión como patrón constante. Ese hallazgo se convirtió en concepto artístico y, más tarde, en nombre de disco.

Migue Granados entrevistó a Chano.

En ese mismo período escribió canciones que hoy son himnos. “Arruinarse” nació durante la internación y quedó marcada como una de las piezas más crudas de su repertorio. También surgió una conexión inesperada con Bersuit Vergarabat. Mientras escribía en sus cuadernos, anotó una frase de una canción del grupo. Años después, Bersuit terminó produciendo Obsesionario.

El relato funciona como un periscopio emocional. Chano miró hacia adentro, revisó sus heridas y transformó ese material en canciones que atravesaron generaciones.