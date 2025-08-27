Casi 10 años después, se filtró el escandaloso motivo de la separación entre Juanita Viale y Chano Charpentier.

En mayo de 2015, Juanita Viale inició un romance con Chano Charpentier. Si bien el vínculo fue breve, estuvo marcado por una intensidad especial y una pasión que los convirtió rápidamente en una de las parejas más comentadas del momento.

La nieta de Mirtha Legrand atravesaba su separación de Gonzalo Valenzuela, mientras que el cantante intentaba dejar atrás su conflictiva historia con Celeste Cid.

Celeste Cid y Chano.

La primera imagen que confirmó el romance llegó desde un restaurante, donde fueron vistos en una actitud muy cariñosa. Aunque ambos buscaban mantener la relación lejos de los flashes, cuando Chano fue consultado por su vínculo con Juanita no dudó en mostrarse entusiasmado: “Hoy es un día muy feliz para los dos”, declaró en diálogo con TN.

Además, cuando la actriz hizo su presentación en el “Bailando 2015”, el cantante fue consultado en una nota para “El diario de Mariana”, ciclo que en ese momento se emitía por El Trece, y expresó: “Es un día muy importante para ella, y quiero acompañarla. Ella también me acompañó muchísimo. Creo que vamos a transitar el día con mucho amor y felicidad. ¿Si confirmo el romance? Yo qué sé. Te confirmo que estoy feliz. No sé”, señaló.

Ya hay foto: Juanita Viale y Chano juntos

Además, llegaron a compartir dulces intercambios en sus cuentas de Twitter, dejando ver la complicidad entre ellos. No obstante, la relación fue fugaz: apenas se extendió por unos meses y, finalmente, optaron por tomar caminos separados.

La razón por la que cortaron Juanita Viale y Chano Charpentier

En agosto de 2015, Chano protagonizó un grave incidente al chocar contra varios autos estacionados en Belgrano e intentar darse a la fuga, aunque fue interceptado y agredido por los vecinos. El episodio causó un fuerte revuelo mediático y coincidió con su separación de Juana Viale.

Nunca se confirmó si ese hecho marcó el final de la relación, pero lo cierto es que la actriz se mantuvo al margen y el músico decidió dar su versión.

Juanita Viale y Chano.

“Ella tiene hijos y son lo más importante para ella. Claro que uno después puede ser mucho más susceptible a las formas. Pero Juana también ha soportado muchas de las consecuencias de mis excesos. La verdad es que muchas veces nos herimos con estas cosas”, confesó en una entrevista con Gente.

Más tarde, agregó: “No sé si estamos juntos o no, pero nos queremos. Hay un chiste en el final de la película de Woody Allen. Un tipo le dice al psiquiatra: ‘Doctor, mi hermano está loco, se cree una gallina’. Y el médico le contesta: ‘Bueno, hay que intentarlo’. Y el paciente retruca: ‘No, necesito los huevos’. Bueno. En relación a Juana y a lo que dicen de ella y a las cosas que yo he hecho, yo creo que hoy, cuando ella llegue de viaje, la voy a ir a buscar, porque necesito los huevos”.

Juanita Viale y Chano Carpentier.

Aunque su historia de amor no terminó de la mejor manera, quedó claro que el afecto no desapareció. Años más tarde, en 2021, Juana Viale entrevistó a Chano y ambos dejaron en evidencia el cariño que todavía los une.