Juana Viale se sinceró sobre su problema de salud y generó preocupación: “No podía comer”

Juana Viale es una actriz y conductora argentina que sigue los pasos de su abuela en la televisión. La nieta de Mirtha Legrand está todos los domingos al frente de su programa, en donde recibe a figuras del espectáculo, política y entretenimiento. La famosa también está presente en redes sociales, donde cuenta detalles de su vida privada.

Juana Viale habló de su problema de salud

La conductora se destaca por su humor y por las preguntas más tranquilas a sus invitados a diferencia de su abuela. Juana Viale sorprendió al contar que tuvo un problema de salud en la semana que la obligó a estar en cama.

Juana Viale habló sobre su problema de salud y cómo se encuentra

“Ya no sé si hace frío o si hace calor porque me retiré del mundo, estuve una semana en cama absoluta”, contó Juana Viale sobre su salud.

Luego, la conductora agregó divertida sobre las consecuencias que trajo estar enferma en su cuerpo: “Perdí un poco de kilos, si no no sé cómo entraba acá adentro”.

Tras la semana difícil que vivió, Juana regresó a sus compromisos laborales y también a sus desafíos personales. La nieta de Mirtha Legrand participó de una carrera de 21 kilómetros el domingo pasado y se mostró totalmente emocionada por el logro.

“Después de 7 días de cama, antibiótico, no poder entrenar, no poder comer correctamente, lo logré”, contó la actriz en su historia de Instagram.

“Mi primera carrera de media maratón”, agregó la famosa orgullosa de su primer logro, al que llegó a pesar de haber estado enferma sin comer, y con antibióticos.

Juana Viale habló de su salud

“Lo que lloré cuando llegué, ahí me terminé de deshidratar“, comentó Juana Viale emocionada por alcanzar una meta personal junto a su novio Yago Lange.

No es la primera vez que la famosa se impone un desafío ecológico, ya que hace unos meses participó con su hermano de una carrera de bicicletas en Estados Unidos. La nieta de Mirtha Legrand siempre demostró su fanatismo por la naturaleza y los animales, al igual que realizar actividades que protejan a estos.