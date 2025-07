La picante revelación íntima de Mirtha Legrand a Beto Casella que sorprendió a todos: “Soy linda d...”

Mirtha Legrand es una de las conductoras más populares de la televisión, con una trayectoria de cinco décadas con su programa, además de su carrera como actriz. La famosa demuestra estar al tanto de todo lo que pasa en la actualidad, tanto en la política, como en sociedad y entretenimiento, en cada mesa opina de todo y sorprende a sus invitados.

En el programa del sábado a la noche estuvieron de invitados: Adabel Guerrero, Beto Casella, Alberto Kohan, Olga Wornat y Diego Ramos. Sin embargo, un cruce con el conductor de Bendita Tv se volvió viral por la respuesta de La Chiqui.

El programa de Mirtha Legrand

En medio de los temas que charlaban, Beto Casella quiso saber si Mirtha Legrand está al tanto de los avances de la tecnología, como es la inteligencia artificial, ya que se pueden crear voces, fotos y videos muy similares a la vida real.

Mirtha Legrand generó revuelo con su frase más audaz y cruzó a Beto Casella (Capturas de pantalla)

El desopilante comentario íntimo de Mirtha Legrand que sorprendió a todos

En ese contexto, el conductor de Bendita Tv le señaló los memes que aparecen de Mirtha y que son creados por la IA. “¿Viste alguna vez un meme tuyo? Hacen composiciones con un cuerpo espectacular, en bikini y con tu cara“, comentó Beto Casella en la mesa.

“¡Esa no soy yo!“, expresó Mirtha sorprendida por las imágenes que circulan en la web y redes sociales. Sin embargo, Beto fue por más y lanzó: ”¿Nunca usaste bikini? Te queda bárbara". Al comentario también se sumó Adabel Guerrero.

Luego, la conductora expresó sin filtros: “Yo soy linda desnudita, pero no me gusta mostrarme”. El comentario subido de tono sorprendió a todos los presente en la mesa, sobre todo porque La Chiqui no habla de su vida personal ni de detalles íntimos.

“¡Es un gran título!“, agregó con humor Beto Casella. El conductor de Bendita Tv se mostró divertido por poder sacar esa revelación de la conductora de 98 años, después de preguntarle si se animaría a usar bikini a su edad.