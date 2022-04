El estallido de la Cumbia 420 tomó tanto peso que se instaló en bares y boliches: logró salir del under y difundirse en forma masiva en todos los espacios públicos. Entre sus precursores se destaca Perro Primo, intérprete de “Yendo no, llegando”, uno de los hits de la temporada, quien se autoproclamó el autor del género: “La Cumbia 420 empezó en mi estudio”.

El oriundo de Morón, comenzó a componer en el estudio de su casa en 2014, cuando todavía Spotify e Instagram no habían ganado tanto territorio y él mismo difundía su música en páginas de Facebook y YouTube. Con el éxito su canción llegó a las 120 millones de streams en plataformas y brindó shows en todo el país. Trabaja junto a su hermano, el DT. Bilardo y cuenta con varios temas junto a L-Gante.

Perro Primo y L-Gante Foto: Prensa Perro Primo

Tras lanzar su nuevo single “Carancho”, Perro Primo habló con Vía País y aseguró: “En la mayoría de la Argentina, la gente es normal, pibes de barrio, como nosotros, por eso se identifican con la Cumbia 420″. También reveló que gracias a sus orígenes humildes ahora aprovecha para ayudar a las personas que pasaron sus mismas necesidades.

Vía País: - ¿Cuándo empezaste a dedicarte a la música?

Perro Primo: - En 2014 inventamos la Cumbia 420 con el DT. Bilardo. La Cumbia 420 la empezamos nosotros en este estudio. La gente aceptó el estilo, les gustó lo que hicimos y decidimos seguir por ahí. Le dábamos rosca por Facebook, en las páginas e íbamos a “Pasión de Sábado”. Nos difundieron los difusores de páginas de Facebook, que serían como los influencers de ahora.

VP: - ¿Por qué crees que el género llegó a explotar ahora?

PP: - El fuerte del género fue ahora. Empezó a cambiar la cosa con “Logi” y con “Trucho”, con “Yendo no, llegando” se voló. La pandemia ayudó mucho. Y después de tanto trap y escuchar tantas cosas de afuera que no representaba a nosotros, con esta música nueva la gente se sintió más identificada. Lo que nosotros ofrecemos es que nos podemos juntar con las personas. La gente necesitaba ver al artista del lado más real y humano, no que no lo veas nunca, que no te lo cruces en ningún lado y no te puedas sacar una foto con el chabón. Nosotros ofrecemos otra conexión con la gente, desde el lado de la humildad para ranchar con la gente, que los artistas no lo estaban haciendo.

VP: - ¿Cuál crees que es la conexión de la Cumbia 420 con los argentinos?

PP: - Había algo que estaba pasando en la Argentina que se escuchaba mucho trap y reggeatón que no es lo que representa a la mayoría de los argentino. La mayoría de la Argentina son gente normal, pibes de barrio, como nosotros. No todos pueden comprarse un Mercedes, hacer un videoclip en una mansión... El mambo era todo muy fantástico, no era lo que verdaderamente estaba pasando. Nadie hacía letras que representan a un argentino ni una pista que sea tan divertida. Fue algo que se buscó durante muchos años.

VP: - Además de trabajar con tu hermano DT. Bilardo ¿Tu familia te apoyó en tus comienzos?

PP: - La familia, tranqui. Hubo algunos que me juzgaron cuando arranqué, que me decían: ‘No, pero tenés que laburar…’ , ‘¿Cómo te vas a regalar así?’. Tengo más hermanos, pero no están relacionados con la música. Hay uno que sí, el más grande, que me ayuda con la ropa, que me ayudó a vestirme en los videos, que me dijo ‘mandale; si necesitás plata, tomá', fue el que también más me segundeó y me apoyó.

Perro Primo tuvo presentaciones en todo el país. Foto: Prensa Perro Primo

VP: - En referencia a tu tema “Yendo no, llegando” ¿A dónde te gustaría llegar?

PP: - Creo que todo artista quisiera llegar a que lo escuchen en todo el mundo, y hacer giras por fuera de donde salí. Y también quisiera salvar a todos mis familiares, amigos. Es una meta, un deseo de decir: ‘Me salvo yo y atrás vienen todos’. A mí me gusta ayudar a todos, me satisface ayudar a los demás. Nosotros no tuvimos nada, y ahora puedo decir que puedo comprar una moto 0km. para sortear y hacemos eso. Todos los días hay algo para hacer. Si veo a alguien que está pasando una necesidad y como yo ya la viví, me gusta ayudarlo. Uno tuvo una necesidad y después lo ve en otra persona y quiere ayudar.

VP: - ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración?

PP: - Las colaboraciones se dan. Cuando conoces a un artista, se cayeron bien entre ambos y decís ‘si sacamos un tema, la explotamos’. Se tiene que dar la conexión. Pero quisiera hacer un tema con Anuel AA. Está buenísimo también mezclar los géneros, me gustaría hacer algo con Nonpalidece o Dread Mar-I, sería fuera de lo común. Y hasta podría ser un tema con Miranda!, para inventar algo que sea más loco, que no se lo esperen.