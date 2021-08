“La Voz Argentina” es uno de los programas de mayor éxito en los últimos meses. Participantes de todas partes del país cantan frente al jurado, compuesto por Lali Espósito, Soledad Pastorutti y los Montaner, Ricardo, Mau y Ricky. Este domingo, el certamen tuvo un pico de rating cuando la rosarina Nicki Nicole cantó junto a Lali.

Antes de aparecer en el escenario, el conductor del programa, Marley, hizo una introducción donde habló de los logros más recientes de Nicki y de Lali: “Es la primera argentina en aparecer en el show de Jimmy Fallon. Es la más escuchada de este momento, tanto que tienen11,4 millones de visitas en Spotify. Lali, ganadora del premio Billboard a la artista social del año que en su canal de YouTube tiene más de 500 millones de vistas. Por primera vez juntas, Nicki Nicole y Lali”.

Nicki Nicole y Lali Espósito la rompieron en "La Voz Argentina". (/@lalioficial) | Intagram

Nicki comenzó a interpretar su tema “Wapo Traketero” y luego se sumó Lali. Juntas cantaron unos segundos de “Yo perreo sola”, de Bad Bunny, y finalizaron “Boomerang”, tema de la exCasi Ángeles.

Luego de la performance, Lali se mostró feliz por tener la posibilidad de compartir escenario con la rosarina: “Esto es onda, porque lo cierto es que dijimos ‘vamos a cantar, vamos a cantar’. ¿Y bien, o no? ¡Qué placer me dí! ¡Qué placer me dí!”.

En redes sociales, el show fue furor: las artistas se volvieron tendencia mundial en Twitter y recibieron millones de reacciones en sus cuentas de Instagram al mostrar una previa sesión de fotos. Sus looks complementarios también se llevaron todos los elogios: Nicki vistió de blanco mientras que Lali apareció completamente de negro.